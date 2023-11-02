تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

بلال محمد
دوري روشن السعودي
team-logo
ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية
team-logo
حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن
Al HilalGetty
دوري روشن السعوديالفتح v الهلالالفتحالهلال

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال في الجولة 12 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

يستضيف ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في مدينة الهفوف، مباراة الفتح والهلال، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 12 في موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

وتستمر منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024، مع تواصل المستوى المختلف من الإثارة مع الصفقات الكبرى التي أبرمتها الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الهلال يسير بخطى ثابتة في دوري روشن السعودي، ولا يزال متربعًا على الصدارة بعد الفوز على الأهلي في الكلاسيكو بالجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة، مبتعدًا بفارق 4 نقاط عن النصر الوصيف.

أما الفتح، فيقدم موسمًا مميزًا هو الآخر، وحقق الفوز على الرائد في الجولة الماضية بهدفين لهدف، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة، يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الفتح والهلال على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 على استاد مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، على أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

التاريخالجمعة 3 نوفمبر 2023
موعد المباراة18:00 السعودية، 17:00 مصر
الملعبمدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية
القنوات الناقلةSSC Sports HD

شاهد

كيف تشاهد مباراة الفتخ والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID