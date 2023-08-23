تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفتح والنصر في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يحتضن استاد الأمير عبد الله بن جلوي مباراة الفتح والنصر، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثالثة لموسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

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النصر يطمح للخروج من البداية الصعبة التي مر بها في الدوري السعودي بخسارته لمباراتين حتى الآن من أصل مباراتين، عكس ما تطلع إليه الأنصار بعد التتويج بالبطولة العربية، وعكس البداية القوية للعالمي في دوري أبطال آسيا التي دشنها بالفوز 4-2 على شباب الأهلي دبي الإماراتي.

أما الفتح فقد حقق فوزًا وتعادلًا في الجولتين الأوليين ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023-2024 ويطمح للسير قدمًا في موسم موفق.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفتح والنصر في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الفتح والنصر على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة لجماهير "العالمي" يوم الجمعة 25 أغسطس 2023 على استاد الأمير عبد الله بن جلوي، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ الجمعة 25 أغسطس 2023 موعد المباراة 21:00 مصر والسعودية الملعب الأمير عبد الله بن جلوي القنوات الناقلة شاهد





كيف تشاهد مباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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