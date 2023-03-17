ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حالة ممتازة يدخل بها الاتحاد مباراته القادمة في دوري روشن السعودي 2022-23 حين يلاقي الفتح في الجولة 21 من عمر المسابقة.

الاتحاد تصدر المسابقة بعد الفوز في الجولة الماضية على النصر في كلاسيكو الكرة السعودية بهدف نظيف بصم عليه البرازيلي رومارينيو.

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بينما الفتح يسعى لإظهار جودته هذا الموسم أمام المتصدر، وهو الذي يحتل المركز السادس برصيد 32 نقطة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الفتح والاتحاد؟

موعد مباراة الفتح والاتحاد في الجولة الحادية والعشرين من منافسات موسم 2022-23 من الدوري السعودي للمحترفين هو يوم السبت 18 مارس 2023.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، الثالثة عصرًا بتوقيت مصر.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفتح والاتحاد ؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الفتح - الاتحاد السبت 18 مارس 2023

16:00 السعودية، 15:00 مصر SSC

شاهد VIP مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية

كيف تتابع مباراة الفتح والاتحاد عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الفتح والاتحاد عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت الفتح - الاتحاد جول، شاهد VIP