ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حالة ممتازة يدخل بها الاتحاد مباراته القادمة في دوري روشن السعودي 2022-23 حين يلاقي الفتح في الجولة 21 من عمر المسابقة.
الاتحاد تصدر المسابقة بعد الفوز في الجولة الماضية على النصر في كلاسيكو الكرة السعودية بهدف نظيف بصم عليه البرازيلي رومارينيو.shahid
بينما الفتح يسعى لإظهار جودته هذا الموسم أمام المتصدر، وهو الذي يحتل المركز السادس برصيد 32 نقطة.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.
جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة
ما هو موعد مباراة الفتح والاتحاد؟
موعد مباراة الفتح والاتحاد في الجولة الحادية والعشرين من منافسات موسم 2022-23 من الدوري السعودي للمحترفين هو يوم السبت 18 مارس 2023.
وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، الثالثة عصرًا بتوقيت مصر.
• عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفتح والاتحاد ؟
تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.
تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|الفتح - الاتحاد
|السبت 18 مارس 2023
16:00 السعودية، 15:00 مصر
|SSC
شاهد VIP
|مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية
كيف تتابع مباراة الفتح والاتحاد عبر الإنترنت؟
يمكنك مشاهدة مباراة الفتح والاتحاد عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.
وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.
|المباراة
|المتابعة عبر الإنترنت
|الفتح - الاتحاد
|جول، شاهد VIP
اختيارات المحررين
- فؤاد أنور والهارب والأنيق .. أشهر ناكري المعروف في كرة القدم
- الابتسامة تتحول إلى دموع حمراء .. الدوري الإنجليزي يرفض مجاملة كاسيميرو
- البلطجية في جانب والإيطاليون في الآخر .. ردود أفعال قرعة دوري أبطال أوروبا
- ربع نهائي الأبطال | لعنة الماضي تُطارد أنشيلوتي وديربي أسطوري يلوح في الأفق
- NXGN: رودريجو وبوكايو ساكا .. أين هم جيل 2020 الآن؟