ما هي القنوات الناقلة لمباراة العدالة والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة العدالة والهلال في الجولة 28 لمنافسات دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في مدينة الهفوف، مباراة العدالة والهلال، والتي تقام لحساب الجولة 28 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

الهلال، الضيف، يدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز على أمل التقدم أكثر في جدول الترتيب، خاصة وأن "الزعيم" فقد بالفعل لقبه لصالح إما الاتحاد أو النصر.

ويحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022-23 برصيد 53 نقطة، متخلفًا بفارق النقاط فقط عن الشباب الثالث.

أما العدالة، صاحب الأرض، فيدخل المباراة وعينه هو الآخر على الفوز من أجل الابتعاد خطوة إضافية عن ثنائي الهبوط إلى دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

ويحتل العدالة المركز 14 في جدول الترتيب، آخر مراكز ضمان البقاء، برصيد 24 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف فقط عن الخليج صاحب المركز 15.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة العدالة والهلال في الجولة 28 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة العدالة والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة العدالة والهلال في الجولة 28 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي هو يوم الثلاثاء 23 مايو 2023، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في مدينة الهفوف.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة العدالة والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تذاع مباريات الدوري السعودي 2022-23 عبر قنوات SSC ستجد مباراة العدالة والهلال على شاشتها.

كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال تطبيق شاهد VIP.

ولهواة البث المباشر، يمكنهم المتابعة عبر موقع "جول" إذ تبدأ خدمة البث المباشر قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب العدالة - الهلال الثلاثاء 23 مايو 2023،

19:00 السعودية ومصر SSC مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية

كيف تشاهد مباراة العدالة والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباراة العدالة والهلال في الجولة 28 لمنافسات دوري روشن السعودي 2022-23 عبر قنوات SSC السعودية، كما يمكن مشاهدتها عبر تطبيق شاهد، وهواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بخدمة البث المباشر التي يقدمها "جول" وتنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

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