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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشعلة والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

أحمد مجديأحمد مجدي
Marcos Amaral Ahli Ain Yelo League 11.04.2023Ahli Twitter
الشعلة vs الأهليالشعلةالأهليدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الشعلة والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23

بعد أن ضمن الهدف الأساسي من الموسم وهو الوصول إلى دوري روشن، يطمح الأهلي للتتويج بلقب دوري يلو وإضافته إلى خزينة ألقابه العريضة عبر التاريخ.

سيواجه الشعلة متذيل ترتيب المسابقة دون أمل كبير، لكن هذا قد يخفف الضغوط من على كواهل رجال المدرب الإسباني ماكيدا.

في السطور التالية نقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة الشعلة والأهلي في دوري يلو 2022-23.

ما هو موعد مباراة الشعلة والأهلي في دوري يلو؟

التاريخ17 مايو 2023
موعد المباراة20:20 مصر والسعودية
الملعبنادي الشعلة
القنوات الناقلةKSA SPORTS HD

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 20:20 بتوقيت مصر والسعودية وذلك يوم الأربعاء 17 مايو 2023 على ملعب نادي الشعلة.

كيف تشاهد مباراة الشعلة والأهلي في نهائي كأس الملك عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك عبر قنوات KSA SPORTS السعودية ومنصتها عبر "يوتيوب"، وهواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بخدمة البث المباشر التي يقدمها "جول" وتنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

أخبار الفريقين والتشكيل

أخبار فريق الشعلة

الشعلة لم تعد لديه أي آمال في الموسم الكروي الجاري، يطمح فقط لحفظ ماء الوجه بأكبر شكل ممكن أمام العملاق الأهلاوي.

المركزاللاعبون
حراسة المرمىعبد الرحمن دغريري
الدفاعطلال هوساوي - كارلوس إنريكي - عمر المزيعل - ماجد الخيبري
خط الوسطمحمد بكر - سيلا داودا - بندر القحطاني
الهجومباكيتي دجاسي - خالد آل جبيع - محمد المنقاش

أخبار فريق الأهلي

الأهلي يطمح للتتويج بلقب دوري يلو للعودة إلى دوري روشن بأقوى صورة ممكنة، لكن موقف مدربه بيتسو موسيماني هو ما يثير البلبلة داخل الفريق.

المركزاللاعبون
حراسة المرمىمحمد الربيعي
خط الدفاعفهد الحمد - محمد المجحد - باستوس - إبراهيم الزبيدي
خط الوسطميليسي - هشام فايق - مودو بارو - رياض بودبوز - هيثم عسيري
خط الهجومحسن العلي

تاريخ مواجهات الشعلة والأهلي

عدد المبارياتفوز الأهليالشعلةالتعادل
181431