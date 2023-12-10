ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشباب والنصر في كأس الملك 2023-2024؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الشباب والنصر في دور ربع النهائي من بطولة كأس الملك 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

لحساب دور ربع النهائي من مسابقة كأس الملك السعودي 2023-2024 يطمح النصر لمواصلة الإيمان بحظوظه في حصد لقب جديد يضاف إلى خزائن العالمي.

يحل رفاق كريستيانو رونالدو في هذا الطموح، ضيوفًا على فريق الشباب الذي يوجد به العديد من النجوم ويتسلح بعامل الأرض والجمهور قبل اللقاء المرتقب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الشباب والنصر في دور ربع النهائي من كأس الملك 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشباب والنصر في كأس الملك 2023-2024؟

تذاع مباريات كأس الملك عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الشباب والنصر على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC HD.

وتقام المباراة المرتقبة لجماهير الفريقين يوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 على ملعب نادي الشباب، على أن تنطلق في تمامتمام الساعة 21:00 السعودية، 20:00 مصر.

التاريخ الإثنين 11 ديسمبر 2023 موعد المباراة 21:00 السعودية، 20:00 مصر الملعب ملعب نادي الشباب القنوات الناقلة SSC HD





كيف تشاهد مباراة الشباب والنصر في كأس الملك 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات كأس الملك لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.