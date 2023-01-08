ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتحاد المؤجلة من الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2022-2023، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض مباراة الشباب والاتحاد، المؤجلة من الجولة التاسعة لمنافسات دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023.

الاتحاد خسر آخر مبارياته في دوري روشن أمام الهلال بهدف دون رد، ليتوقف رصيده عند 24 نقطة، ويتراجع إلى المركز الرابع في جدول الترتيب.

أما نادي الشباب، فقد خسر أيضًا آخر مباريات في دوري روشن أمام الوحدة بهدفين لهدف، ليتوقف رصيده عند 25 نقطة في المركز الثاني في جدول الترتيب.

وستكون المواجهة المرتقبة بين الشباب والاتحاد فرصة مثالية للفريقين من أجل استعادة الثقة، ومواصلة مطاردة النصر متصدر الترتيب الذي يملك حاليًا 29 نقطة، وخاض مباراة أكثر.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتحاد المؤجلة من الجولة التاسعة من منافسات الدوري السعودي 2022-2023، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة الشباب والاتحاد؟

موعد مباراة الشباب والاتحاد المؤجلة من الجولة التاسعة لمنافسات دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الإثنين 9 يناير 2023، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة والربع مساءً بتوقيت مصر.

Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتحاد؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الشباب - الاتحاد الإثنين 9 يناير 2023

21:15 السعودية، 20:15 مصر SSC1 HD

SSC EXTRA 1 HD الأمير فيصل بن فهد

كيف تتابع مباراة الشباب والاتحاد عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الشباب والاتحاد عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت الشباب - الاتحاد جول، شاهد VIP

Shahid