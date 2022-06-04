ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكولومبيا الودية؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكولومبيا الودية في إطار استعداد الأخضر لكأس العالم 2022، وكيف تشاهد المباراة عبر الإنترنت؟

بعد أن أنهت مهمة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بنجاح منقطع النظير، يوجه المنتخب السعودي الآن أنظاره إلى مونديال قطر، والاستعدادات الخاصة التي سيقوم بها "الأخضر" قبل البطولة.

قرعة كأس العالم 2022، التي أقيمت في أبريل الماضي في العاصمة القطرية، لم تكن رحيمة بالمنتخب السعودي، الذي وقع في المجموعة الثالثة، برفقة منتخبات الأرجنتين، وبولندا، والمكسيك.

وبدأ الأخضر استعداده للمشاركة في المونديال المنتظر، وستكون أولى مبارياته التحضيرية أمام كولمبيا في المعسكر الإعدادي الذي يخوضه المنتخب السعودي في مدينة إليكانتي الإسبانية.

وسيطمح الأخضر تحت قيادة هيرفي رينارد على تجربة أكثر عدد من اللاعبين في المباريات، والاحتكاك بالمنتخبات القوية المختلفة ليستعد للحدث الأبرز في الساحرة المستديرة خلال الشتاء القادم.

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكولومبيا الودية في إطار استعداد الأخضر لكأس العالم قطر 2022.

ما هو موعد مباراة السعودية وكولومبيا؟

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد كولومبيا هو الأحد 5 يونيو 2022، على استاد نويفا لا كوندومينا

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكولومبيا؟

تذاع مباريات المنتخب السعودي الاستعدادية لكأس العالم 2022 على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية.

وستذاع مباراة السعودية والصين على القناة السابعة SSC7، كما يمكنك متابعتها عبر الإنترنت من خلال شاهد أو خدمة البث المباشر من جول.

كيف تشاهد مباراة السعودية وكولومبيا عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة السعودية وكولومبيا الودية في استعداد الأخضر لكأس العالم 2022 على شاهد، كذلك يمكن متابعتها عن طريق البث المباشر الذي يقدمه جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب السعودية - كولومبيا الأحد 5 يونيو 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC نويفا لا كوندومينا

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة لمباراة السعودية وكولومبيا؟

قناة SSC متاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط عبر الترددات الآتية..