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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد الغنام
دوري روشن السعودي
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ملعب الأمير فيصل بن فهد
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دوري روشن السعوديالرياض vs الإتحادالرياضالإتحاد

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الرياض والاتحاد في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 202-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض مباراة الرياض والاتحاد، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثالثة لموسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

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الاتحاد، بطل دوري روشن السعودي، يواصل إثبات قوته في موسم 2023-2024، بعدما بدأ بشكل مثالي بتحقيق انتصارين على الرائد والطائي، وعدم استقبال أي أهداف، ويسعى إلى استكمال ذلك أمام الرياض، من أجل التشبث أكثر بالصدارة.

أما الفريق صاحب الأرض، فيسعى إلى عبور الاختبار الأول في الموسم بنجاح، خاصة بعدما تمكن من جمع 4 نقاط في أول جولتين بالفوز على الوحدة ثم التعادل أمام ضمك، وهو ما جعل الرياض يحتل المركز الثامن في جدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الرياض والاتحاد في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الرياض والاتحاد على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة لجماهير "العميد" يوم الخميس 24 أغسطس 2023 على استاد مدينة الملك الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخالخميس 24 أغسطس 2023
موعد المباراة21:00 مصر والسعودية
الملعبالأمير فيصل بن فهد
القنوات الناقلةشاهد


كيف تشاهد مباراة الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 80991كريم بنزيما
  • 8273خاليدو كوليبالي
  • 14042روبرتو فيرمينو
  • 6451نجولو كانتي
  • 15227مارسيلو بروزوفيتش
  • 31104صفقة أخرى
156088 الأصوات