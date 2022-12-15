ما هي القنوات الناقلة لمباراة الرائد والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الرائد والنصر في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2022-23، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة بريدة مباراة الرائد والنصر، والتي تقام ضمن منافسات الجولة التاسعة لموسم 2022-23 من بطولة دوري روشن السعودي.

النصر قدم سلسلة نتائجه مميزة في دوري روشن السعودي قبل التوقف، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 19 نقطة، وحقق فوزًا عريضًا على الفيحاء في الجولة الماضية برباعية نظيفة.

أما الرائد، فقد خسر آخر ثلاث مباريات في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، ليتجمد رصيده عند تسع نقاط، ويتراجع إلى المركز 11 في جدول الترتيب.

جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الرائد والنصر في دوري روشن السعودي، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

ما هو موعد مباراة الرائد والنصر في دوري روشن السعودي؟

موعد مباراة الرائد والنصر في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2022-23 هو الجمعة 16 ديسمبر 2022، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر..

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الرائد والنصر في دوري روشن السعودي؟

تنقل قناة السعودية الرياضية " SSC" منافسات دوري روشن السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة الرائد والنصر على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الرائد - النصر الجمعة 16 ديسمبر 2022 18:00 السعودية، 17:00 مصر. SSC شاهد VIP مدينة الملك عبد الله الرياضية

كيف تتابع مباراة الرائد والنصر في دوري روشن السعودي عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الرائد والنصر عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.