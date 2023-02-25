ما هي القنوات الناقلة لمباراة الدحيل والهلال في دوري أبطال آسيا 2022؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال أمام الدحيل في الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2022-23 لمنطقة الغرب، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستضيف استاد الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة مباراة الهلال السعودي ضد الدحيل القطري، في الدور نصف النهائي من منافسات دوري أبطال آسيا 2022-23 لمنطقة غرب القارة.

الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2022-23 لمنطقة غرب القارة تقام بنظام التجمع في قطر، حتى الدور نصف النهائي من البطولة.

الهلال، حامل لقب دوري أبطال آسيا، تأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن الريان القطري، قبل أن يفوز على شباب الأهلي دبي الإماراتي في دور الستة عشر بنتيجة 3-1، وبعد ذلك تخطى عقبة فولاد الإيراني بالفوز عليه بهدف متأخر سجله موسى ماريجا.

أما الدحيل القطري فقد تصدر مجموعة تكونت من التعاون السعودي وسباهان أصفهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي في دور المجموعات.

ثم تخطى الدحيل عقبة مواطنه الريان القطري بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، قبل أن يتخطى الشباب السعودي في ربع النهائي بنتيجة 2-1 ضاربًا موعدًا مع الهلال حامل اللقب في نصف النهائي.

وفي ظل كون مباريات الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2022-23 بنظام مباراة واحدة يتأهل منها الفائز إلى الدور التالي، فإن مواجهة الهلال والدحيل ينتظر أن تكون قوية للغاية.

وفي السطور التالية، نتعرف على موعد مباراة الهلال ضد الدحيل في الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2022-2023 والقنوات الناقلة.

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا 2022؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟



ما هو موعد مباراة الدحيل والهلال في دوري أبطال آسيا 2022؟

موعد مباراة الدحيل والهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23 هو الأحد 26 فبراير 2023، على ملعب الثمامة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الدحيل والهلال في دوري أبطال آسيا 2022؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2022-23 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الدحيل - الهلال الأحد 26 فبراير 2023

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات SSC الثمامة

كيف تشاهد مباراة الدحيل والهلال على الإنترنت؟

ويمكن متابعة مباراة الدحيل والهلال من خلال البث المباشر الذي يوفره موقع جول والذي ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.