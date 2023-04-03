ما هي القنوات الناقلة لمباراة الجبلين والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الجبلين والأهلي والتي تقام لحساب الجولة 27 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

shahid

يستضيف استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في مدينة حائل مباراة الجبلين والأهلي، والتي تقام ضمن مباريات الجولة 27 من منافسات موسم 2022-23 لمسابقة دوري يلو "دوري الدرجة الأولى السعودي".

الأهلي خسر مباراته الأخيرة في دوري يلو أمام الرياض بهدفين دون رد في الجولة 25، ليتراجع إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، متخلفًا بفارق نقطة عند الحزم الذي تقدم إلى الصدارة.

أما الجبلين، فتعادل بهدف لمثله أمام الخلود في الجولة 26، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة، يحتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب دوري يلو.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الجبلين والأهلي التي تقام ضمن الجولة 27 في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الجبلين والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الجبلين والأهلي التي تقام ضمن الجولة 27 في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23 هو يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الجبلين والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

تذاع مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي على قنوات السعودية الرياضية، ستجد المباراة عبر شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الجبلين - الأهلي الثلاثاء 4 أبريل 2023،

22:00 السعودية، 21:00 مصر KSA Sports HD 1 الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي

كيف تتابع مباراة الجبلين والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟ عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الجبلين والأهلي عبر الإنترنت عبر القناة الرسمية للسعودية الرياضية على يوتيوب.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت الجبلين - الأهلي جول، KSA Sports YouTube

Shahid