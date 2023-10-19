ما هي القنوات الناقلة لمباراة التعاون والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة التعاون والاتحاد في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID

تستمر منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 الذي تحفل بمستوى مختلف من الإثارة مع الصفقات الكبرى التي أبرمتها الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي.

وسنكون على موعد مع مباراة قوية تأتي لحساب الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024 تجمع بين التعاون والاتحاد على ملعب الأول.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

التعاون يقدم بداية موسم مذهلة وينافس بقوة على لقب الدوري السعودي في مفاجأة يعد بسببها الحصان الأسود للبطولة.

بينما الاتحاد يطمح في الحفاظ على اللقب الذي حققه الموسم الماضي بعد طول غياب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة التعاون والاتحاد في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة التعاون والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة التعاون والاتحاد على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.، على أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ الجمعة 20 أكتوبر 2023 موعد المباراة 18:00 مصر والسعودية الملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية القنوات الناقلة SSC Sports 1 HDSSC Sports 5 HD شاهد

كيف تشاهد مباراة التعاون والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

SHAHID