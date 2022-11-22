ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 2022؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وغانا في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022.

مباراة في منتهى القوة تحمل طابع الثأر ستجري على ملعب 974 ضمن فعاليات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

ستجمع المباراة التي تجرى يوم الخميس 24 نوفمبر 2022 بين كل من البرتغال ونجمه كريستيانو رونالدو بالكتيبة الغانية التي أعدت العدة جيدًا لهذا المحفل العالمي الأبرز.

رونالدو يسعى لتدارك ما أحدثته غانا في منتخب بلاده بمونديال 2014 حينما تسببت في إقصائه من الدور الأول للمونديال بالتعادل 1-1.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 2022؟.

ما هو موعد مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 2022؟

تقام مباراة البرتغال وغانا، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة في كأس العالم 2022، يوم الخميس 24 نوفمبر 2022، على استاد 974.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر، السابعة مساء بتوقيت السعودية وقطر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 2022؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق بث مباريات كأس العالم 2022، وبالطبع ستنقل مباريات المونديال على باقة ماكس المخصصة للبطولات الكبرى مثل كأس الأمم الأوروبية وكأس آسيا وكوبا أمريكا وغيرها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب البرتغال - غانا الخميس 24 نوفمبر 2022

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max 974

ما هو تردد قنوات beIN Max الناقلة لكأس العالم 2022؟

يمكن استقبال قنوات beIN Sports Max الناقلة لكأس العالم عبر نايل سات وكذلك سهيل سات.

تردد قنوات beIN Sports Max عبر النايل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 12604 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11013 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

تردد قنوات beIN Sports Max عبر سهيل سات: