ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وسويسرا في دور 16 من كأس العالم 2022؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وسويسرا في دور 16 من كأس العالم 2022

يحتضن استاد لوسيل مباراة من العيار الثقيل تجمع بين البرتغال وسويسرا، والتي تقام ضمن منافسات دور الستة عشر في بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

منتخب البرتغال تأهل إلى دور الستة عشر من كأس العالم 2022 بعدما تصدر المجموعة الثامنة، بحصد ست نقاط من فوزين على حساب أوروجواي وغانا، قبل الخسارة أمام كوريا الجنوبية في الجولة الثالثة.

أما منتخب سويسرا، فقد تأهل إلى ثمن نهائي مونديال قطر بعدما حصد ست نقاط، من الفوز على صربيا والكاميرون، لكنه خسر أمام البرازيل، ليحتل الوصافة بفارق الأهداف خلف "السامبا".

في التقرير التالي من "جول" نقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وسويسرا في دور الـ 16 من كأس العالم 2022.

ما هو موعد مباراة البرتغال وسويسرا في دور الـ 16 من كأس العالم 2022؟

موعد مباراة البرتغال وسويسرا والتي تقام ضمن دور الستة عشر من مونديال قطر هو يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، على استاد لوسيل.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وسويسرا في دور الـ 16 من كأس العالم 2022؟

تذاع مباريات بطولة كأس العالم 2022 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beinsports" الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة البرتغال وسويسرا على شاشتها.

متابعو نسخة جول العربية على موعد مع تغطية حية مباشرة ولحظة بلحظة لجميع أحداث ومجريات هذه المباراة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة الحكم بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب البرتغال - سويسرا الثلاثاء 6 ديسمبر 2022

22:00 قطر والسعودية، 21:00 مصر beIN Sport Max HD 1

beIN Sport Max HD 3 لوسيل

ما هو تردد قنوات beIN Max الناقلة لكأس العالم 2022؟

يمكن استقبال قنوات beIN Sports Max الناقلة لكأس العالم عبر نايل سات وكذلك سهيل سات.

تردد قنوات beIN Sports Max عبر النايل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 12604 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11013 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

تردد قنوات beIN Sports Max عبر سهيل سات: