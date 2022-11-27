ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وأوروجواي في كأس العالم 2022؟ وكيف تشاهدها مجانًا؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وأوروجواي في كأس العالم 2022 وكيف تشاهدها مجانًا؟.

تواجه البرتغال خصمًا قويًا في مباراة حاسمة للغاية بدور المجموعات من كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الثانية من البطولة.

البرتغال تلتقي أوروجواي التي تسعى لعدم الخروج مبكرًا حين تواجه سيليساو أوروبا أو منتخب البحارة، في ظل تعادل أوروجواي المحبط مع كوريا الجنوبية سلبيًا في الجولة الأولى.

المباراة تأتي وسط واقع من الثأر يعود للنسخة الماضية من كأس العالم إذ أقصت أوروجواي البرتغال من ثمن النهائي بهدفي إدينسون كافاني.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة البرتغال وأوروجواي في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم، وهل يمكن مشاهدتها مجانًا؟.

ما هو موعد مباراة البرتغال وأوروجواي في كأس العالم 2022؟

موعد مباراة البرتغال وأوروجواي في كأس العالم 202، هو يوم الإثنين 28 نوفمبر 2022.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:000 بتوقيت قطر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وأوروجواي في كأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة قامت بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في كأس العالم من خلال خدمة البث المباشر.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب البرتغال - أوروجواي الإثنين 28 نوفمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 Max لوسيل

ما هو تردد قنوات beIN Max الناقلة لكأس العالم 2022؟

يمكن استقبال قنوات beIN Sports Max الناقلة لكأس العالم عبر نايل سات وكذلك سهيل سات.

تردد قنوات beIN Sports Max عبر النايل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 12604 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11013 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

تردد قنوات beIN Sports Max عبر سهيل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 11585 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 11623 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11642 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 11566 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

هل يمكن مشاهدة مباراة البرتغال وأوروجواي مجانًا في كأس العالم 2022؟

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت، عن إذاعة 22 مباراة خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022 مجانًا على القناة المفتوحة، من بينها مباريات المنتخبات العربية، المغرب وتونس والسعودية وقطر، خلال دور المجموعات.

وبالتالي ستُذاع مباراة البرتغال وأوروجواي عبر قناة beIN Sports المفتوحة على القمرين الصناعيين نايل سات وسهيل سات.

ما هو تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022؟

تذاع قناة بي إن سبورتس المفتوحة عبر عدد من الأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأبرزها عرب سات ونايل سات.