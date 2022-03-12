ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في دور الـ 16 من كأس العالم 2022؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في دور الـ 16 من كأس العالم 2022

مواجهة قوية تجمع كلًا من المنتخب البرازيلي ونظيره الكوري الجنوبي في دور الـ 16 من كأس العالم قطر 2022.

ويعتبر المنتخب البرازيلي مرشحًا فوق العادة للمرور إلى ربع النهائي، لكن المباراة قد لا تكون سهلة على رفاق تياجو سيلفا مع توالي إصابات النجوم البرازيليين وآخرهم جابرييل جيسوس وأليكس تيليس لينضما إلى نيمار في قائمة إصابات السيليساو.

يأتي هذا في ظل مواجهة منتخب كوريا الجنوبية الذي يتسم بالقوة البدنية والأداء المنظم مع المدرب باولو بينتو.

في التقرير التالي من موقع "جول" نتعرف سويًا على القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في دور الـ16 من كأس العالم.

ما هو موعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في دور الـ 16 من كأس العالم 2022؟

موعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في دور الـ 16 من كأس العالم 2022، هو يوم الأحد 4 ديسمبر، على استاد البيت.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في دور الـ 16 من كأس العالم 2022؟

تذاع مباريات بطولة كأس العالم 2022 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beinsports" الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية على شاشتها.

متابعو نسخة جول العربية على موعد مع تغطية حية مباشرة ولحظة بلحظة لجميع أحداث ومجريات هذه المباراة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة الحكم بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب البرازيل - كوريا الجنوبية الإثنين 5 ديسمبر 2022

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Max HD 2

beIN Sports Max HD 3 974

ما هو تردد قنوات beIN Max الناقلة لكأس العالم 2022؟

يمكن استقبال قنوات beIN Sports Max الناقلة لكأس العالم عبر نايل سات وكذلك سهيل سات.

تردد قنوات beIN Sports Max عبر النايل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 12604 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11013 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

تردد قنوات beIN Sports Max عبر سهيل سات: