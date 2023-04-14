ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفيصلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفيصلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23.

ضمن مباريات الجولة 26 المؤجلة من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23، يستضيف الأهلي نظيره الفيصلي على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

فريق المدرب بيتسو موسيماني أصبح على وشك الوصول الرسمي إلى دوري روشن والعودة إلى حيث تنتمي كتيبة الراقي التي ضلت طريقها هذا الموسم إلى دوري يلو.

فريق الأهلي يتصدر جدول ترتيب دوري يلو برصيد 58 نقطة، بينما يحتل الفيصلي منافسه في تلك المباراة المركز الخامس برصيد 43 نقطة ويطمح بدوره لوضع قدم في دوري روشن الموسم المقبل.

في السطور المقبلة نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفيصلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة





ما هو موعد مباراة الأهلي والفيصلي في دوري يلو؟

موعد مباراة الأهلي والفيصلي في دوري يلو هو السبت 15 أبريل 2023 على استاد الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفيصلي في دوري يلو؟

تذاع مباريات دوري يلو عبر قنوات السعودية الرياضية KSA Sports HD ستجد مباراة الأهلي والفيصلي على شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - الفيصلي 22:00 السعودية، 21:00 مصر KSA Sports HD الأمير عبد الله الفيصل

كيف تتابع مباراة الأهلي والفيصلي عبر الإنترنت؟

بالنسبة لمتابعي موقع "جول" يمكنهم أن يستمتعوا بخدمة البث المباشر التي يقدمها الموقع والتي تنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت الأهلي - الفيصلي جول

Shahid