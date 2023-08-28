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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والطائي في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

مصعب صلاح
دوري روشن السعودي
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استاد الأمير عبد الله الفيصل
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Al AhliGetty
دوري روشن السعوديالأهلي vs الطائيالأهليالطائي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والطائي في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستضيف استاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة مباراة الأهلي والطائي، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الرابعة لموسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

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الأهلي حقق إنجازًا كبيرًا بتحقيق الفوز في أول 3 مباريات له في دوري روشن السعودي، وهو أمر لم يحدث منذ 2012 مما جعله منافس قوي على حصد اللقب خلال الموسم الجاري.

أما الطائي، فرغم فوزه في الجولة الأولى على ضمك، لكنّه فشل وسقط في فخ الهزيمة مرتين على التوالي أمام الاتحاد والوحدة، ولذلك لا بديل عن الفوز للعودة للمسار الصحيح.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والطائي في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والطائي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الأهلي والطائي على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC Extra HD1.

وتقام المباراة المرتقبة لجماهير "الراقي" يوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 على استاد الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخالثلاثاء 29 أغسطس 2023
موعد المباراة21:00 مصر والسعودية
الملعبالأمير عبد الله الفيصل
القنوات الناقلةشاهد


كيف تشاهد مباراة الأهلي والطائي في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 89724كريم بنزيما
  • 9384خاليدو كوليبالي
  • 16825روبرتو فيرمينو
  • 7508نجولو كانتي
  • 18639مارسيلو بروزوفيتش
  • 38109صفقة أخرى
180189 الأصوات