ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض التي تقام ضمن الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى السعودي، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

مباراة هامة في دوري يلو السعودي يطمح من خلالها في مواصلة الطريق نحو الصدارة التي لن يتنازل عنها الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بكل تأكيد.

الأهلي يواجه الرياض لحساب الجولة الثامنة، "الراقي" يحتل المركز الرابع برصيد 12 نقطة، بينما يحتل الرياض المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

يتأهل الفرق الأربعة أصحاب المراكز الأولى إلى دوري روشن السعودي، ولذلك فإن الأهلي في المراكز التي تعيده إلى البطولة المفضلة بالنسبة له، ولكنه يطمح في شق الطريق نحو الصدارة التي يحتلها في الوقت الراهن فريق الفيصلي برصيد 16 نقطة.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ونجران، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

ما هو موعد مباراة الأهلي والرياض في دوري يلو السعودي؟

موعد مباراة الأهلي والرياض في الجولة الثامنة من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي هو يوم الأحد 16 أكتوبر 2022، على ملعب الملز.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري يلو السعودي؟

تنقل قناة السعودية الرياضية منافسات دوري يلو السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة الأهلي والرياض على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب

كيف تتابع مباراة الأهلي والرياض عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد الرياض مجانًا على الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية على يوتيوب وتويتر.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت الأهلي - الرياض القنوات الرياضية السعودية

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