ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في الجولة 33 لمنافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23..

يستضيف استاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة مباراة الأهلي والقادسية، والتي تقام ضمن مباريات الجولة 33 من موسم 2022-23 لبطولة دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

فريق المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني يدخل المباراة بهدف الحفاظ على صدارة دوري يلو ومواصلة طريقه نحو حصد اللقب، بعدما ضمن بالفعل العودة إلى دوري روشن السعودي في موسم 2023-24.

ويتصدر "الراقي" جدول ترتيب دوري يلو برصيد 68 نقطة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط على الأخدود الوصيف، قبل جولتين على نهاية الموسم.

أما القادسية، فيدخل المباراة من أجل تحسين صورته، ومحاولة التقدم في الترتيب، خاصة وأنه يحتل المركز 12 في جدول الترتيب بعدما حصد 37 نقطة.

في السطور التالية نقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في الجولة 33 لموسم 2022-23 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي..

ما هو موعد مباراة الأهلي والقادسية في دوري يلو 2022-23؟

موعد مباراة الأهلي والقادسية في الجولة 33 لموسم 2022-23 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي هو يوم الثلاثاء 23 مايو 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - القادسية الثلاثاء 23 مايو 2023،

21:00 السعودية ومصر KSA Sports الأمير عبد الله الفيصل

كيف تشاهد مباراة الأهلي والقادسية في دوري يلو 2022-23 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباراة الأهلي والقادسية في الجولة 33 من دوري يلو 2022-23 عبر قنوات KSA SPORTS السعودية ومنصتها عبر "يوتيوب"، وهواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بخدمة البث المباشر التي يقدمها "جول" وتنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.