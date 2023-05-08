ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعربي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

أحمد الغنامأحمد الغنام
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Hicham Faik - Ahli - Ain 2023Al Ahli Twitter
الأهلي vs العربيالأهليدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديالعربي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعربي، والتي تقام لحساب الجولة 31 في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23.

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ضمن مباريات الجولة 31 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23، يستضيف الأهلي نظيره العربي، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة.

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فريق المدرب بيتسو موسيماني ضمن رسميًا إلى دوري روشن في الموسم المقبل، بعد مسيرة مميزة للغاية في دوري يلو هذا الموسم.

فريق الأهلي يحتل صدارة جدول ترتيب دوري يلو برصيد 65 نقطة متفوقًا بفارق ثلاث نقاط عن الأخدود الوصيف، بينما يحتل العربي منافسه في تلك المباراة المركز السادس برصيد 43 نقطة ويطمح بدوره لتحسين وضعه في جدول الترتيب.

في السطور المقبلة نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة العربي والأهلي في الجولة 31 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الأهلي والعربي في دوري يلو 2022-23؟

موعد مباراة الأهلي والعربي في الجولة 31 لمنافسات دوري يلو 2022-23 هو يوم الثلاثاء 9 مايو 2023، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة و45 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعربي في دوري يلو 2022-23؟

تذاع مباريات دوري يلو عبر قنوات السعودية الرياضية KSA Sports HD ستجد مباراة الأهلي والعربي على شاشتها.

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
الأهلي - العربيالثلاثاء 9 مايو 2023،
20:45 السعودية ومصر		KSA Sports HDالأمير عبد الله الفيصل

كيف تتابع مباراة الأهلي والعربي عبر الإنترنت؟

بالنسبة لمتابعي موقع "جول" يمكنهم أن يستمتعوا بخدمة البث المباشر التي يقدمها الموقع والتي تنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراةالمتابعة عبر الإنترنت
الأهلي - العربيجول

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