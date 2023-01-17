ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحزم في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-2023؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحزم، التي تقام ضمن الجولة 17 في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

استعاد النادي الأهلي عافيته بعدما حقق فوزًا هامًا للغاية على حساب الفيصلي، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة لمنافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

"قلعة الكؤوس" وبفوزه الهام على الفيصلي، متصدر الترتيب، تمكن من رفع رصيده إلى 28 نقطة، يحتل بها المركز الخامس في جدول الترتيب، وأصبح على مقربة من دخول المربع الذهبي، المؤهل إلى دوري روشن السعودي.

الأهلي يبتعد حاليًا بفارق نقطتين فقط عن فريق الأخدود صاحب المركز الرابع، وستكون الفوز في مواجهته أمام الحزم في الجولة 17 من دوري يلو ضروريًا إذا ما أراد الاستمرار في المنافسة على الدخول إلى المربع الذهبي.

الأهلي سيواجه الحزم، الذي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، ونجح في تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات، مما يعني أن هذه المباراة ستكون اختبارًا صعبًا لكتيبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

Shahid

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحزم، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 17 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

ما هو موعد مباراة الأهلي والحزم في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023؟

موعد مباراة الأهلي والحزم، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 17 من دوري يلو 2022-23 هو يوم الأربعاء 18 يناير 2023 على ملعب مدينة "الجوهرة المشعة".

وتنطلق صافرة البداية في السادسة و40 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة و40 دقيقة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحزم في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023؟

تنقل قناة السعودية الرياضية منافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة الأهلي والحزم على شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - الحزم الأربعاء 18 يناير 2023

18:40 السعودية، 17:40 مصر KSA Sports HD الجوهرة المشعة

كيف تتابع مباراة الأهلي والحزم في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023 عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والحزم على الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية على يوتيوب وتويتر.

كما يقوم موقع جول بنقل فعليات المباراة قبل انطلاقها بنصف ساعة على الأقل.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت الأهلي - الحزم القنوات الرياضية السعودية على يوتيوب

جول

Shahid