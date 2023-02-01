ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود، التي تقام ضمن الجولة 19 في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

استعاد النادي الأهلي عافيته بعدما واصل سلسلة انتصاراته وابتعد في صدارة دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، ويبحث عن استمرار الفوز للاقتراب أكثر من العودة إلى دوري روشن السعودي.

"قلعة الكؤوس" وبفوزه الهام على القيصومة بهدفين نظيفين في الجولة الماضية، تمكن من رفع رصيده إلى 37 نقطة، يحتل بها صدارة جدول الترتيب.

الأهلي سيواجه فريق الأخدود، الذي يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، وخسر مرتين فقط في آخر عشر مباريات، مما يعني أن هذه المباراة ستكون اختبارًا صعبًا لكتيبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود في الجولة 19 من منافسات موسم 2022-23 من دوري يلو السعودي الدرجة الأولى.

ما هو موعد مباراة الأهلي والأخدود في دوري الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة الأهلي والأخدود في الجولة 19 من منافسات موسم 2022-23 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي هو يوم الخميس 2 فبراير 2023، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود؟

تنقل قناة السعودية الرياضية منافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة الأهلي والأخدود على شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - الأخدود الخميس 2 فبراير 2023،

19:00 السعودية، 18:00 مصر KSA Sports HD الأمير عبد الله الفيصل

كيف تتابع مباراة الأهلي والأخدود عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والأخدود على الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية على يوتيوب وتويتر.