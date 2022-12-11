ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكرواتيا في كأس العالم 2022؟ وكيف تشاهدها مجانًا؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكرواتيا والتي تقام لحساب الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم 2022.

سيكون استاد لوسيل على موعد مع مباراة نارية تجمع بين الأرجنتين وكرواتيا والتي تقام ضمن منافسات الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر.

منتخب الأرجنتين نجح في عبور نظيره الهولندي بعد مباراة مثيرة في ربع النهائي، حيث حقق رفاق ليونيل ميسي الفوز بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2-2.

أما منتخب كرواتيا، فوصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 بعدما نجح في تجاوز عقبة البرازيل في ربع النهائي بالفوز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ويأمل الكثير من عشاق سحر "التانجو" ورفاق مودريتش من مشاهدة المباراة، ولكن هناك الكثير لم يتمكنوا حتى الآن من الاشتراك في قنوات beIN Sports، الناقلة للبطولة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022، وهل يمكن مشاهدتها مجانًا؟

ما هو موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا في كأس العالم 2022؟

تقام مباراة الأرجنتين وكرواتيا، في الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس العالم 2022، يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، على استاد لوسيل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكرواتيا في كأس العالم 2022؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق بث مباريات كأس العالم 2022، وبالطبع ستنقل مباريات المونديال على باقة ماكس المخصصة للبطولات الكبرى مثل كأس الأمم الأوروبية وكأس آسيا وكوبا أمريكا وغيرها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأرجنتين - كرواتيا الثلاثاء 13 ديسمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS MAX HD 1 لوسيل

ما هو تردد قنوات beIN Max الناقلة لكأس العالم 2022؟

يمكن استقبال قنوات beIN Sports Max الناقلة لكأس العالم عبر نايل سات وكذلك سهيل سات.

تردد قنوات beIN Sports Max عبر النايل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 12604 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11013 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

تردد قنوات beIN Sports Max عبر سهيل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 11585 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 11623 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11642 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 11566 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

هل يمكن مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا مجانًا في كأس العالم 2022؟

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت، عن إذاعة 22 مباراة خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022 مجانًا على القناة المفتوحة، من بينها مباريات المنتخبات العربية، المغرب وتونس والسعودية وقطر، خلال دور المجموعات.

ورغم عدم الإعلان رسميًا عن المباريات المذاعة، إلا أن مباراة الأرجنتين وكرواتيا ستكون مذاعة بالمجان عبر قناة beIN Sports المفتوحة على القمرين الصناعيين نايل سات وسهيل سات.

ويأتي ذلك بالنظر إلى أن مباريات الدور نصف النهائي من كأس العالم 2022، بالإضافة إلى مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية من المباريات المعلن مسبقًا عن إذاعتها عبر القناة المفتوحة للشبكة القطرية..

ما هو تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022؟

تذاع قناة بي إن سبورتس المفتوحة عبر عدد من الأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأبرزها عرب سات ونايل سات.

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح عرب سات 11565 أفقي (H) 27500 2/3 نايل سات 11053 أفقي (H) 27500 2/3