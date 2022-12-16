ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022؟ وكيف تشاهدها مجانًا؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وفرنسا والتي تقام على استاد لوسيل في نهائي بطولة كأس العالم 2022.

يستقبل استاد لوسيل، النهائي المرتقب للنسخة المميزة من كأس العالم قطر 2022، والتي تجمع بين فرنسا والأرجنتين.

شهدت البطولة الحالية، العديد من المفاجآت والمباريات القوية، بالإضافة إلى تنظيم مميز ومبهر من قطر، التي استضافت واحدة من أقوى نسخ البطولة عبر تاريخها.

منتخب فرنسا وصل إلى نهائي كأس العالم 2022 بعد مسيرة مميزة، حيث تصدر المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط، وفي ثمن النهائي حقق الفوز على بولندا بنتيجة 3-1، قبل أن يتخطى عقبة إنجلترا في ربع النهائي بنتيجة 2-1، ثم أقصى منتخب المغرب من مباراة قبل النهائي بنتيجة 2-0.

أما منتخب الأرجنتين، فقد تأهل في صدارة المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط، ثم تجاوز منتخب أستراليا في دور الستة عشر بنتيجة 2-1، قبل أن يتجاوز عقبة منتخب هولندا في ربع النهائي بالفوز بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي، ثم حقق فوزًا عريضًا على كرواتيا بنتيجة 3-0 في المربع الذهبي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022، وهل يمكن مشاهدتها مجانًا؟

ما هو موعد مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022؟

موعد نهائي كأس العالم 2022، هو الأحد 18 ديسمبر 2022، على استاد لوسيل، وسيجمع بين الأرجنتين وفرنسا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق بث مباريات كأس العالم 2022، وبالطبع ستنقل مباريات المونديال على باقة ماكس المخصصة للبطولات الكبرى مثل كأس الأمم الأوروبية وكأس آسيا وكوبا أمريكا وغيرها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأرجنتين - فرنسا الأحد 18 ديسمبر 2022،

17:00 مصر، 18:00 قطر والسعودية beIN SPORTS MAX HD 1 لوسيل

ما هو تردد قنوات beIN Max الناقلة لكأس العالم 2022؟

يمكن استقبال قنوات beIN Sports Max الناقلة لكأس العالم عبر نايل سات وكذلك سهيل سات.

تردد قنوات beIN Sports Max عبر النايل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 12604 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11013 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

تردد قنوات beIN Sports Max عبر سهيل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 11585 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 11623 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11642 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 11566 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

هل يمكن مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا مجانًا في كأس العالم 2022؟

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت، عن إذاعة 22 مباراة خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022 مجانًا على القناة المفتوحة، من بينها مباريات المنتخبات العربية، المغرب وتونس والسعودية وقطر، خلال دور المجموعات.

ورغم عدم الإعلان رسميًا عن المباريات المذاعة، إلا أن مباراة الأرجنتين وفرنسا ستكون مذاعة بالمجان عبر قناة beIN Sports المفتوحة على القمرين الصناعيين نايل سات وسهيل سات.

ويأتي ذلك بالنظر إلى أن مباريات الدور نصف النهائي من كأس العالم 2022، بالإضافة إلى مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية من المباريات المعلن مسبقًا عن إذاعتها عبر القناة المفتوحة للشبكة القطرية..

ما هو تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022؟

تذاع قناة بي إن سبورتس المفتوحة عبر عدد من الأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأبرزها عرب سات ونايل سات.

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح عرب سات 11565 أفقي (H) 27500 2/3 نايل سات 11053 أفقي (H) 27500 2/3