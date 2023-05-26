ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2022-2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2022-2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حين يلتقي كل من الاتفاق والنصر في الجولة قبل الأخيرة من دوري روشن السعودي 2022-2023 سيكون لكل منهما هدف مختلف عن الآخر من المباراة.

فالنصر يسعى للتشبث بآخر أمل له في الصراع على لقب دوري روشن، بالفوز وانتظار تعثر اتحاد جدة كي يحدث الريمونتادا المميزة في نهاية الموسم.

بينما الاتفاق صاحب المركز العاشر والذي قدم مستوى متطورًا هذا الموسم يخوض المباراة دون أي ضغوطات.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2022-2023 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن 2022-2023؟

التاريخ 27 مايو 2023 موعد المباراة 21:00 مصر والسعودية الملعب الأمير محمد بن فهد القنوات الناقلة SSC HD

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية وذلك يوم السبت 27 مايو 2023 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

كيف تشاهد مباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن 2022-2023 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2022-2023 عبر قنوات SSC السعودية، وهواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بخدمة البث المباشر التي يقدمها "جول" وتنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

أخبار الفريقين والتشكيل

أخبار فريق النصر

يطمح فريق النصر على الأقل في أن تستمر المنافسة حتى الجولة الأخيرة منتظرًا تعثر الاتحاد، وإليكم التشكيل المتوقع للنصر أمام الاتفاق:-

المركز اللاعبون حراسة المرمى أجوستين روسي الدفاع جيسلان كونان - ألفارو جونزاليس - علي لاجامي - سلطان الغنام خط الوسط علي الحسن - عبد الله الخيبري - لويس جوستافو الهجوم عبد الرحمن غريب - أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو

أخبار فريق الاتفاق

لن يكون الاتفاق مطالبًا بالشيء الكثير وهذا في بعض الأحيان يجعل المهمة أمامه أصعب، وإليكم التشكيل المتوقع لفريق الاتفاق:-

المركز اللاعبون حراسة المرمى باولو فيكتور خط الدفاع سعيد المولد - داركو فيلكوفيسكي - حمد السياف - عبد الله الخطيب خط الوسط فيصل الغامدي - علي هزازي - محمد الكويكبي خط الهجوم فيتينيو - روبن كوايسون - يوسف نياكاتي

تاريخ مواجهات النصر والاتفاق

عدد المباريات فوز النصر فوز الاتفاق التعادل 86 34 21 31