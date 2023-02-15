تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف يمكن مشاهدتها عبر الإنترنت؟

سيكون ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام مسرحًا لمباراة قوية في الدوري السعودي ستجمع بين الاتفاق والاتحاد ضمن منافسات الجولة 17 من موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي.

الاتحاد في وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، ولا يفصله سوى فارق الأهداف عن النصر متصدر الجدول.

في الجولة الماضية، نجح الاتحاد في الانتصار على العدالة بخماسية نظيفة.

الاتفاق ليس على نفس الوتيرة، آخر مبارياته كانت أمام الطائي وخسرها بثنائية نظيفة في الجولة الماضية، ويحتل المركز العاشر في جدول الترتيب، برصيد 19 نقطة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والاتحاد وكيف يمكنك مشاهدتها عبر الإنترنت؟.

ما هو موعد مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الاتفاق والاتحاد في الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي 2022-23 هو الخميس 16 فبراير 2023، على استاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتفاق - الاتحاد الخميس 16 فبراير 2023

20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC الأمير محمد بن فهد

كيف تتابع مباراة الاتفاق والاتحاد عبر الإنترنت؟

إن لم تستطع مشاهدة مباراة الاتفاق والاتحاد عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.