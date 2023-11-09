ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأبها في الجولة 13 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستضيف ملعب الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة، مباراة الاتحاد وأبها، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 13 في موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

وتستمر منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024، مع تواصل المستوى المختلف من الإثارة مع الصفقات الكبرى التي أبرمتها الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي.

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الاتحاد يدخل اللقاء بحثًا عن التخلص من سلسلة النتائج السيئة في دوري روشن 2023-2024، حيث لم يحقق "العميد" أي فوز في آخر ست مباريات.

وفي الجولة الماضية، خسر حامل لقب دوري روشن أمام الشباب بهدف دون رد، ليتجمد رصيده عند 21 نقطة، ويتراجع إلى المركز السادس في جدول الترتيب.

فيما يدخل أبها المباراة بحثًا عن تعزيز انتفاضته، بعدما حقق فوزين متتاليين، آخرهما على حساب الأخدود بنتيجة 3-2 في الجولة الماضية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأبها في الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الاتحاد وأبها على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 على استاد الأمير عبد الله الفيصل، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

التاريخ الجمعة 10 نوفمبر 2023 موعد المباراة 21:00 السعودية، 20:00 مصر الملعب الأمير عبد الله الفيصل القنوات الناقلة SSC Sports HD شاهد

كيف تشاهد مباراة الاتحاد وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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