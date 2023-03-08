تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

مباراة مهمة تقام لحساب الجولة 20 من دوري روشن السعودي 2022-23 ستجمع بين صاحبي المركز الأول والثاني.

الاتحاد والنصر يتواجهان في إحدى قمم الكرة السعودية الهامة، ولذلك تتطلع الأنظار كافة إلى تلك الموقعة المرتقبة على ملعب الجوهرة المشعة.

المتابعة ستكون عالمية في تلك المباراة، إذ إنه منذ وصول كريستيانو رونالدو إلى الكتيبة النصراوية وعيون العالم أجمع تنصب على الدوري السعودي.

النصر يحتل صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة بينما يحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد 44 نقطة.

في السطور التالية نتعرف سويًا على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الاتحاد والنصر؟

موعد مباراة الاتحاد والنصر في الجولة العشرين من منافسات موسم 2022-23 من الدوري السعودي للمحترفين هو يوم الخميس 9 مارس 2023.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر ؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - النصر الخميس 9 مارس 2023

20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC الجوهرة المشعة

كيف تتابع مباراة الاتحاد والنصر عبر الإنترنت؟

إ٫ا لم تستطع مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر عبر التلفاز، فيمكنك أن تتابعها عبر الإنترنت عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع "جول" والتي تبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة.