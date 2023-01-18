ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2022-23، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف الاتحاد نظيره الفيحاء في الجولة 14 من الدوري السعودي "دوري روشن 2022-23" وعيون الراقي على حصد النقاط الثلاثة دون أي مفاجآت.

رفاق البرازيلي رومارينيو يحتلون المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي 2022-23 ويطمحون بالوصول للنقطة 31 إذ يمتلكون في الوقت الراهن 28 نقطة.

بينما الفيحاء فيحتل المركز 12 في الدوري السعودي ويطمح للابتعاد عن مناطق الخطر.

جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي؟

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي هو يوم الخميس 19 يناير 2023، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة مساءً بتوقيت مصر.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي؟

تنقل قناة السعودية الرياضية " SSC" منافسات دوري روشن السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة الاتحاد والفيحاء على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الاتحاد - الفيحاء السبت 19 يناير 2023

17:00 السعودية، 16:00 مصر SSC

شاهد VIP الجوهرة المشعة

كيف تتابع مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت الاتحاد - الفيحاء جول، شاهد VIP

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

Shahid