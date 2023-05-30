ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والطائي في دوري روشن السعودي 2022-2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والطائي في دوري روشن السعودي 2022-2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

لن يكون الاتحاد مجبرًا على أي نتيجة ولا تقع عليه أي ضغوط لأول مرة منذ وقت طويل وهو يواجه الطائي في الجولة 30 والأخيرة من عمر دوري روشن السعودي 2022-2023.

الاتحاد حسم اللقب الغائب منذ 14 عامًا، ويعرف جيدًا أنها اللحظة المثالية لرفع الدرع والتتويج بلقب طال انتظاره.

سيواجه الطائي المتطور بقيادة مدربه ميجيل رادوي، والذي يحتل المركز الثامن في ترتيب دوري روشن.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والطائي في دوري روشن السعودي 2022-2023 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة الاتحاد والطائي في دوري روشن 2022-2023؟

التاريخ 31 مايو 2023 موعد المباراة 21:00 مصر والسعودية الملعب الجوهرة المشعة القنوات الناقلة SSC HD

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية وذلك يوم الأربعاء 31 مايو 2023 على ملعب الجوهرة المشعة.

كيف تشاهد مباراة الاتحاد والطائي في دوري روشن 2022-2023 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباراة الاتحاد والطائي في دوري روشن السعودي 2022-2023 عبر قنوات SSC السعودية، وهواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بخدمة البث المباشر التي يقدمها "جول" وتنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

أخبار الفريقين والتشكيل

أخبار فريق الاتحاد

سعادة غامرة يعيشها رفاق المصري أحمد حجازي الذين نجحوا في إعادة لقب الدوري السعودي إلى خزائن النمور.

المركز اللاعبون حراسة المرمى مارسيلو جروهي الدفاع مد الله العليان - أحمد شراحيلي - عمر هوساوي - أحمد بامسعود خط الوسط عوض الناشري - برونو هنريكي - إيجر كورونادو الهجوم عبد الرحمن العبود - رومارينيو - عبد الرزاق حمدالله

أخبار فريق الطائي

الطائي متطور هذا الموسم ووصل إلى المركز الثامن مع مدربه ميجيل رادوي العائد بعد فترة من الرحيل المؤقت.. ولا تبدو المباراة هامة للغاية بالنسبة له.

المركز اللاعبون حراسة المرمى فيكتور براجا خط الدفاع كولينز فاي - ألفا سيميدو - حسين قاسم - عبد العزيز مجرشي خط الوسط دينير - مختار علي - محمد محسن حرزان - نوليدج موسونا - أمير سعيود خط الهجوم جاي مبينزا

تاريخ مواجهات الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي

عدد المباريات فوز الاتحاد فوز الطائي التعادل 11 9 2 0