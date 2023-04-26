تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

مباراة في منتهى القوة تعد من قمم الدوري السعودي ستجمع كلًا من الاتحاد والشباب في وقت فارق من عمر الموسم الكروي في المملكة.

الاتحاد يطمح للاقتراب خطوة أكثر من لقب الدوري السعودي ويواجه في ذلك أحد خصومه على التتويج وهو الشباب الذي يفرق عن الاتحاد فقط بست نقاط ولذلك سيكون فوز أحد الفريقين على الآخر نقطة فارقة في صراع التتويج.

الاتحاد يتصدر جدول ترتيب المسابقة بـ 56 نقطة، بينما يحتل الشباب المركز الثالث برصيد 50 نقطة وبينهما النصر الوصيف الذي يملك مباراة أكثر برصيد 53 نقطة.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الخميس 27 أبريل 2023 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:30 بتوقيت السعودية، 20:30 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2022-23 عبر قنوات "ssc" ستجد مباراة الاتحاد والشباب على شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - الشباب الخميس 27 أبريل 2023

21:30 السعودية، 20:30 مصر ssc

شاهد vip الجوهرة المشعة

كيف تتابع مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكنهم متابعته عبر موقع "جول" إذ ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

كما يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد vip.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت الاتحاد - الشباب جول، شاهد vip

Shahid