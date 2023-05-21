ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والباطن في دوري روشن السعودي 2022-23؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والباطن في الجولة 28 لمنافسات دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، مباراة الاتحاد والباطن، والتي تقام لحساب الجولة 28 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

الاتحاد، صاحب الأرض، يدخل المباراة ولا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز من أجل مواصلة التشبث بصدارة دوري روشن السعودي 2022-23، وذلك في إطار سعيه لتحقيق اللقب.

ويحتل "العميد" صدارة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 63 نقطة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط فقط عن النصر الوصيف.

أما الباطن، الضيف، فيدخل المباراة بهدف تحسين صورته وتحقيق فوز يقلب الأمور، حيث يتذيل جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، ويحتاج معجزة حقيقية للهروب من الهبوط إلى دوري يلو في الموسم المقبل.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والباطن في الجولة 28 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة الاتحاد والباطن في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الاتحاد والباطن في الجولة 28 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي هو يوم الثلاثاء 23 مايو 2023، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والباطن في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تذاع مباريات الدوري السعودي 2022-23 عبر قنوات SSC ستجد مباراة الاتحاد والباطن على شاشتها.

كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال تطبيق شاهد VIP.

ولهواة البث المباشر، يمكنهم المتابعة عبر موقع "جول" إذ تبدأ خدمة البث المباشر قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الاتحاد - الباطن الثلاثاء 23 مايو 2023،

21:30 السعودية ومصر SSC الجوهرة المشعة

كيف تشاهد مباراة الاتحاد والباطن في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباراة الاتحاد والباطن في الجولة 28 لمنافسات دوري روشن السعودي 2022-23 عبر قنوات SSC السعودية، كما يمكن مشاهدتها عبر تطبيق شاهد، وهواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بخدمة البث المباشر التي يقدمها "جول" وتنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

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