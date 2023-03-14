ما هي القنوات الناقلة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.. وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

الكل بدأ العد التنازلي من أجل المعترك العربي الأهم على مستوى الأندية، وهو كأس العرب للأندية الأبطال 2023 "كأس الملك سلمان للأندية".

تستضيف المملكة العربية السعودية البطولة بداية من دور المجموعات الذي تم الإعلان عن كافة تفاصيله.

وتم إجراء قرعة بطولة كأس العرب للأندية الأبطال 2023، واسفرت عن مواجهات قوية سواء في الأدوار التأهيلية أو المجموعات.

ووضعت الجدولة الكاملة للبطولة بحيث يشارك فيها 37 ناديًا من البلدان العربية المختلفة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب للأندية الأبطال 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

ما هي الفرق المشاركة في كأس الملك سلمان للأندية 2023؟

بشكل نهائي، يشارك 37 فريقًا من البلدان العربية المختلفة في بطولة كأس العرب للأندية 2023، على أن يتم انتقاء 32 فريقًا يتم بينهم لعب دور أول ثم دور ثانٍ يوصل إلى انتقاء 6 فرق تضاف إلى 10 فرق ضمنت موقعها في دور المجموعات.

الفرق المشاركة في البطولة هي الآتي:-

الدولة الفرق المشاركة السعودية الهلال - النصر - الاتحاد - الشباب المغرب الوداد - الرجاء - الجيش الملكي تونس الترجي - الصفاقسي - الاتحاد المنستيري الجزائر شباب بلوزداد - شبيبة الساورة مصر الزمالك - طلائع الجيش قطر السد - قطر العراق الشرطة - القوة الجوية عمان السيب - النهضة ليبيا الاتحاد - الأهلي السودان المريخ - الهلال البحرين المحرق - المنامة الإمارات الوحدة الأردن الشباب فلسطين شباب الخليل سوريا تشرين لبنان البرج موريتانيا نواذيبو الكويت الكويت اليمن فحمان

ما هي مجموعات كأس الملك سلمان للأندية 2023؟

بعد تحديد المسار النهائي للبطولة، وفرق مباريات الدورين الأول والثاني المؤهلين لدور المجموعات، أسفرت قرعة كأس العرب للأندية 2023 عن المجموعات الأربعة التالية:-

المجموعة الأولى

الترجي اتحاد جدة الشرطة العراقي فريق من (الهلال السوداني - المنامة البحريني - الصفاقسي التونسي - قطر القطري)

المجموعة الثانية

الهلال السعودي السد القطري الوداد المغربي فريق من (طلائع الجيش المصري - النهضة العماني - الأهلي الليبي - شباب الخليل الفلسطيني)

المجموعة الثالثة

النصر السعودي الزمالك المصري فريق من (المريخ السوداني.- تشرين السوري - القوة الجوية العراقي - الشباب السعودي) فريق من (فحمان اليمني - المحرق البحريني - السيب العماني - الاتحاد المنستيري التونسي)

المجموعة الرابعة

شباب بلوزداد الجزائري الرجاء المغربي فريق من (الجيش الملكي المغربي - الاتحاد الليبي - البرج اللبناني - الوحدة الإماراتي) فريق من (نواذيبو الموريتاني - شبيبة الساورة الجزائري - الشباب الأردني - الكويت الكويتي)

ما هي القنوات الناقلة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023؟

من المقرر أن تذاع مباريات كأس الملك سلمان للأندية 2023 عبر العديد من القنوات الرياضية العربية، مثل قنوات SSC، وقناة أبو ظبي الرياضية، وقناة الكأس، وقناة دبي الرياضية، والعديد من القنوات الأخرى.

متى تنطلق مباريات كأس الملك سلمان للأندية 2023؟

من المنتظر أن تكون بداية مباريات كأس الملك سلمان للأندية 2023، في منتصف مارس الحالي بالدور التمهيدي الأول، على أن يكون الدور الثاني في شهري مايو ويونيو، وتنطلق بعدها مباريات دور المجموعات.

تقارير مؤكدة تفيد بأن البطولة العربية ستقام في الفترة بين 20 يوليو 2023 و5 أغسطس 2023.

البطولة الموعد القنوات الناقلة كأس الملك سلمان للأندية 2023 الدور التمهيدي الأول: منتصف مارس

الدور الثاني: مايو - يونيو

المجموعات وحتى النهائي: 20 يوليو - 5 أغسطس SSC

أبو ظبي الرياضية

الكأس

دبي الرياضية

كيف تتابع مباريات كأس الملك سلمان للأندية 2023 عبر الإنترنت؟

يمكنكم متابعة البث المباشر لمباريات كأس الملك سلمان للأندية 2023 عبر الخدمة التي يقدمها موقع "جول" لأبرز المباريات في البطولة، والتي تنطلق قبل نصف ساعة من كل مباراة يتم تحديدها.