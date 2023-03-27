ما هي الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023؟

تعرف على الأندية التي حجزت مقاعدها في ربع دوري أبطال إفريقيا 2023 ...

تزداد الإثارة والحماس في دوري أبطال إفريقيا، مع تقدمنا في الأدوار واقترابنا من الأمتار الأخيرة من المسابقة، ومع وصولنا إلى ربع نهائي المسابقة، سينتظر الجميع مباريات نارية بين الفرق.

ومع بلوغنا ربع نهائي البطولة، أصبح من الصعب التكهن ببطل النسخة الحالية من المسابقة، لقوة التنافس بين الفرق الثمانية والمفاجآت المدوية في البطولة حتى الآن.

وسنستعرض معكم في "جول" الأندية التي تأهلت إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023....

ما هي الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023؟

حتى الآن تأهلت سبعة فرق بشكل رسمي إلى ربع النهائي، ويتبقى مقعد وحيد حتى الجولة الأخيرة، يتنافس عليه الأهلي والهلال.

وعن المجموعة الأولى تأهل الوداد وشبيبة القبائل، بينما تأهل صن داونز عن المجموعة الثانية، والرجاء وسيمبا عن المجموعة الثالثة، بينما سيمثل الترجي وشباب بلوزداد المجموعة الرابعة في ربع النهائي.

المجموعة المركز الأول المركز الثاني الأولى الوداد شبيبة القبائل الثانية صن داونز - الثالثة الرجاء سيمبا الرابعة الترجي شباب بلوزداد

ما هو موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023؟

لم يعلن الاتحاد الإفريقي حتى الآن الموعد الرسمي لقرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023، ولكن كما حدث في السنة الماضية ستكون القرعة عقب نهاية دور المجموعات في مطلع أبريل.

ما هو نظام قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023؟

يتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 8 فرق، هم أصحاب المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة.

يتم تقسيم الفرق المتأهلة لدور 8 إلى مستويين هما المتصدر والوصيف، ويواجه كل فريق حصل على المركز الأول فريق حصل على المركز الثاني.

لا يمكن لفريقين من نفس المجموعة مواجهة بعضهما البعض في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن يمكن لفريقين من نفس الاتحاد الوطني أن يتواجها.