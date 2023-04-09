ما هي العقوبات المتوقعة ضد فيديريكو فالفيردي بعد شكوى أليكس بايينا ضده؟

تعرف على العقوبات المحتملة بحق فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد بعد شكوى أليكس بايينا ضده..

أثارت الواقعة التي حدثت بين فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد وأليكس بايينا جناح فياريال بعد مباراة الفريقين التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" مساء السبت في الدوري الإسباني الكثير من الجدل.

الحادث استحوذ بشكل كامل على الأجواء بعد خسارة ريال مدريد أمام فياريال بنتيجة 3-2، والتي أنهت آمال النادي الملكي في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني.

ما كواليس اعتداء فيديريكو فالفيردي على أليكس بايينا بعد خسارة ريال مدريد من فياريال؟

فالفيردي وجه عدة لكمات إلى بايينا، بعدما انتظره أمام حافلة فياريال بعد نهاية المباراة.

وحسب محيط لاعب ريال مدريد، قام جناح فياريال بإهانة فالفيردي وعائلته، وبالتحديد طفله الثاني الذي من المتوقع أن يولد في الصيف بعد ظهور صعوبات في الحملة.

بايينا نفى بشكل قاطع عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه قال لفالفيردي: "ابك الآن، فإن ابنك لن يولد".

ومن جانبه، أصدر نادي فياريال بيانًا أكد أنه سيحترم قرار لاعبه، سواء بمقاضاة فالفيردي أو التراجع، لكن النادي لن يقاضي ريال مدريد في هذا الأمر.

ما هي العقوبات المتوقعة على فيديريكو فالفيردي بعد شكوى أليكس بايينا ضده؟

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن قيام بايينا بالشكوى إلى الشرطة يجعل القضية تتبع إجراءات جنائية بدلًا من الإجراءات الرياضية.

ولذلك، لن يتلقى فالفيردي عقوبة رياضية بالإيقاف، وقد يتلقى عقوبة جنائية في المقام الأول، لأن تقرير حكم المباراة لم يتضمن الواقعة.

ويمكن أن يتم إيقاف فالفيردي إذا ما قرر بايينا التوجه وتقديم شكوى إلى لجنة المنافسة في الاتحاد الإسباني، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن، واختار لاعب "الغواصات الصفراء" الذهاب لتقديم شكوى لدى الشرطة.

بعد الشكوى المقدمة من لاعب فياريال، تصبح المسألة مرتبطة بلجنة مكافحة العنف.

بهذه الطريقة، في المجال الرياضي، لن تكون العقوبة المحتملة على فالفيردي مرتبطة بعدد المباريات، ولكن بمدة الاستبعاد أو حتى عقوبة مالية.