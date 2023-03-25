‎موقع جول يكشف عن الجائزة المالية للأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بما في ذلك المبلغ الذي يحصل عليه الفائز بالبطولة هذا الموسم

تشكل المكافآت المالية التي تحصل عليها الأندية التي تشارك في دوري أبطال أوروبا، أهمية كبيرة للحالة الاقتصادية لكل فريق، فبمجرد وصولك لدور المجموعات، تضمن الحصول على جوائز كبيرة قد تساهم في تغيير حالات بعض الفرق بين عشية وضحاها.

وبكل تأكيد تعتمد الجوائز على عدد المباريات التي يفوزها كل فريق، وإلى أي مرحلة يصل في المسابقة.

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ولكن الآن ما ما هي الجوائز المالية التي تحصل عليها الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2022-2023؟ هذا ما سنعرفه معًا في التقرير التالي.

ما هي الجوائز المالية لدوري أبطال أوروبا 2022-2023؟

يحصل الفريق الفائز في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا على 20 مليون يورو (17.64 مليون جنيه إسترليني / 21.56 مليون دولار)، بينما يحصل الوصيف على 15 مليون يورو (13.67 مليون جنيه إسترليني / 16.71 مليون دولار).

‎ومع هذا، فإن الجوائز المالية الإجمالية المخصصة للفريق الذي يفوز بدوري أبطال أوروبا ستكون أعلى بكثير من ذلك، إذ ‎يتم توزيع مكافآت مع كل فوز بالمباريات على طول الطريق إلى المباراة النهائية.

فبمجرد وصول أي فريق إلى دور المجموعات يحصل على 15.67 مليون يورو، وأي فوز له في دور المجموعات يعني حصوله على 2.8 مليون يورو، بينما التعادل له 930 ألف يورو.

الترتيب الجائزة البطل 20 مليون يورو الوصيف 15.5 مليون يورو نصف النهائي 12.5 مليون يورو ربع النهائي 10.6 مليون يورو دور 16 9.6 مليون يورو الفوز في دور المجموعات 2.8 مليون يورو التعادل في دور المجموعات 930 ألف يورو التأهل لدور المجموعات 15.64 مليون يورو

وذا نجح أي فريق في الفوز بجميع مبارياته في دور المجموعات، ثم واصل طريقه للنهائي وحصل على اللقب سيحصل على 85.14 مليون يورو (75.08 مليون جنيه إسترليني / 91.8 مليون دولار).

وبشكل عام، فقد سجلت الجوائز المالية هذا العام قيمًا أعلى بفوارق ليست بالكبيرة عن الموسم الماضي في ظل رغبة الاتحاد الأوروبي بتطوير نظام البطولة لمنافسة مشروع دوري السوبر الأوروبي ذي العوائد المالية العملاقة.

وفي نسخة 2021-2022، حقق ريال مدريد اللقب وحصل على أكثر من 83 مليون يورو نظير مسيرته في البطولة بشكل عام.