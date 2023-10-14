ما هي الجوائز المالية لبطولة كأس آسيا 2023؟

تعرف على الجوائز المالية لبطولة كأس آسيا 2023 وكم يحصل الفريق الفائز بالبطولة؟

مع اقتراب انطلاق كأس آسيا 2023 بدأ الكل يتحدث عن الجوائز المالية لتلك المسابقة التي تعد الفائز بها بقيمة كبيرة.

24 فريقًا يتنافسون على لقب كأس آسيا، الذي حققه منتخب قطر في النسخة الأخيرة للبطولة عام 2019.

في السطور التالية نستعرض لكم الجوائز المالية لكأس آسيا 2023، التي تقام في قطر مطلع العام المقبل 2024.

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ما هي ملاعب كأس آسيا 2023 في قطر؟

ما هو موعد كأس آسيا 2023؟

ستبدأ مسابقة كأس آسيا 2023 يوم 12 يناير 2024 وتقام المباراة النهائية يوم 10 فبراير 2024.

ما هي الجوائز المالية لكأس آسيا 2023؟

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن مجموع جوائز كأس آسيا 2023 والتي تقام في قطر مطلع 2024.

وسيكون إجمالي جوائز البطولة 15 مليون دولار أمريكي، حيث سيحصل الفريق الفائز بالبطولة على 5 ملايين دولار، والمركز الثاني على 3 ملايين دولار، وكل نادٍ تأهل إلى المربع الذهبي على مليون دولار وكل نادٍ شارك في البطولة فقط على 200 ألف دولار.