ما هي الجوائز المالية لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان؟

....‎موقع جول يكشف عن الجائزة المالية للأندية المشاركة في كأس العرب للأندية الأبطال 2023، بما في ذلك المبلغ الذي يحصل عليه الفائز بالبطولة هذه النسخة

تترقب جماهير كرة القدم في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج انطلاق نسخة جديدة من بطولة كأس العرب للأندية، والتي تقام تحت مسمى "كأس الملك سلمان للأندية 2023"، والتي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

وتم تسمية هذه النسخة من بطولة كأس العرب للأندية باسم "كأس الملك سلمان" وذلك لأنها تقام في المملكة العربية السعودية، وينتظر أن تكون استثنائية في كل شيء.

الاتحاد العربي لكرة القدم أكد مشاركة 37 ناديًا من جميع الأندية العربية في البطولة المرتقبة، وذلك بإقامة عدة أدوار تمهيدية حتى الوصول إلى نهائيات البطولة والتي تقام في الصيف المقبل في المملكة العربية السعودية.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على الجوائز المالية لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان.

البطولة العربية للأندية 2023: النظام الجديد، المواعيد، الجوائز المالية والفرق المشاركة وكل ما تريد معرفته

ما هي الأندية المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023؟

الأندية التي ضمنت بالفعل المشاركة في نهائيات كأس الملك سلمان للأندية هي: الزمالك، الوداد، والرجاء، والترجي، وشباب بلوزداد، والسد، والشرطة العراقي، والاتحاد والنصر والهلال.

وبشكل إجمالي يشارك 37 ناديًا في بطولة كأس العرب للأندية 2023 "كأس الملك سلمان، هي..

الدولة الأندية المشاركة السعودية الهلال - النصر - الشباب - الاتحاد مصر الزمالك - طلائع الجيش المغرب الوداد - الرجاء - الجيش الملكي الجزائر شبيبة الساورة - شباب بلوزداد تونس الصفاقسي - الاتحاد المنستيري الأردن شباب الأردن عمان النهضة - السيب السودان الهلال - المريخ قطر السد - قطر فلسطين شباب الخليل ليبيا الاتحاد - أهلي طرابلس لبنان البرج الإمارات الوحدة اليمن فحمان الكويت الكويت البحرين المحرق - المنامة العراق القوة الجوية - الشرطة سوريا تشرين

ما هي القنوات الناقلة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023؟

من المقرر أن تذاع مباريات كأس الملك سلمان للأندية 2023 عبر العديد من القنوات الرياضية العربية، مثل قنوات SSC، وقناة أبو ظبي الرياضية، وقناة الكأس، وقناة دبي الرياضية، والعديد من القنوات الأخرى.

متى تنطلق مباريات كأس الملك سلمان للأندية 2023؟

من المنتظر أن تكون بداية مباريات كأس الملك سلمان للأندية 2023، في منتصف مارس الحالي بالدور التمهيدي الأول، على أن يكون الدور الثاني في شهري مايو ويونيو، وتنطلق بعدها مباريات دور المجموعات.

ما هي الجوائز لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023؟

يبلغ إجمالي الجوائز المالية لبطولة كأس العرب للأندية 2023 "كأس الملك سلمان" عشرة ملايين دولار أمريكي، يحصل البطل على ستة ملايين منها، وجاء توزيع الجوائز المالية كالتالي..