ما هي الجوائز الفردية في بطولة كأس العالم 2022؟

تعرف على الجوائز الفردية لأفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم 2022.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن جوائز أفضل اللاعبين في منافسات بطولة كأس العالم 2022.

منتخب الأرجنتين توج بلقب مونديال قطر، بعد الفوز على منتخب فرنسا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وفاز ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2022، فيما جاء كيليان مبابي في المركز الثاني، واحتل لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا في المركز الثالث.

وأصبح ميسي بذلك أول لاعب في تاريخ المونديال يفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة مرتين، وذلك بعدما حقق الجائزة في بطولة كأس العالم 2014.

جائزة أفضل حارس مرمى في مونديال قطر كانت من نصيب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز دون أي منافسة تذكر.

وتواصلت السيطرة الأرجنتينية على جوائز بطولة كأس العالم 2022، بعدما حصل إنزو فيرنانديز على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

كما حصد منتخب إنجلترا جائزة اللعب النظيف في مونديال قطر، بالنظر إلى أن "الأسود الثلاثة" كان صاحب أفضل سجل من حيث الالتزام باللوائح والقوانين.

فيما كسر الفرنسي كيليان مبابي احتكار لاعبي الأرجنتين للجوائز الفردية في كأس العالم 2022، بعدما حصد جائزة الحذاء الذهبي لهداف المونديال برصيد ثمانية أهداف، متفوقًا على ليونيل ميسي الذي سجل سبعة أهداف في البطولة.