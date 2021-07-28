ما هي أكبر زيادة في القيمة السوقية للاعبين في صيف 2021؟
شهدت الفترة الماضية، ارتفاعًا كبيرًا في القيمة السوقية، للعديد من اللاعبين، خاصة من تألقوا في البطولات الدولية مع منتخبات بلادهم، وقبلهم مع فرقهم في المسابقات المحلية.
ونجح الكثير من اللاعبون من الظهور بشكل مميز في بطولة اليورو أو كوبا أمريكا، وعلى رأسهم لاعبي منتخبات إيطاليا وإنجلترا، وإسبانيا والأرجنتين وغيرهم.
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على أكبر زيادة في القيمة السوقية للاعبين، في صيف 2021؟
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من صاحب أكبر زيادة في القيمة السوقية للاعبين في صيف 2021؟
النجم الإسباني بيدري، والذي تألق مع برشلونة في الموسم الماضي، ثم مع إسبانيا في بطولة يورو 2020، واصل تألقه وتألق مع منتخب إسبانيا الأولمبي في أولمبياد طوكيو وارتفعت قيمته السوقية من 70 مليون يورو إلى 80 مليون يورو.
وبخلاف بيدري تألق العديد من النجوم هذا الصيف، ما تسبب في زيادة واضحة بقيمتهم السوقية، ومن بينهم لوك شاو مدافع مانشستر يونايتد، وكييزا لاعب يوفنتوس، وميكيل دامسجارد نجم منتخب الدنمارك ونادي أتالانتا.
|اللاعب
|الفريق
|القيمة السابقة
|القيمة الحالية
|بيدري
|برشلونة
|70 مليون يورو
|80 مليون يورو
|فيدريكو كييزا
|يوفنتوس
|60 مليون يورو
|70 مليون يورو
|كليفن فيليبس
|ليدز يونايتد
|30 مليون يورو
|40 مليون يورو
|لوك شاو
|مانشستر يونايتد
|35 مليون يورو
|42 مليون يورو
|لويس دياز
|بورتو
|18 مليون يورو
|25 مليون يورو
|ميكيل دامسجارد
|أتالانتا
|13 مليون يورو
|20 مليون يورو
|يواكيم ماهيلي
|أتالانتا
|13 مليون يورو
|19 مليون يورو
|ديكلان رايس
|وست هام
|65 مليون يورو
|70 مليون يورو
|جانلويجي دوناروما
|ميلان / باريس سان جيرمان
|60 مليون يورو
|65 مليون يورو
|هاري ماجواير
|مانشستر يونايتد
|45 مليون يورو
|50 مليون يورو
|داني أولمو
|لايبزيج
|45 مليون يورو
|50 مليون يورو
|جورجينو
|تشيلسي
|40 مليون يورو
|45 مليون يورو
|بيير هويبيرج
|توتنهام
|35 مليون يورو
|40 مليون يورو
|كريستيان روميرو
|أتالانتا
|30 مليون يورو
|35 مليون يورو
|لوكاس باكيتا
|أولمبيك ليون
|30 مليون يورو
|35 مليون يورو