ما هو نظام تأهل أندية دوري يلو إلى دوري روشن السعودي 2023-24؟

تعرف على نظام تأهل أندية دوري يلو الدرجة الأولى السعودي إلى دوري روشن 2023-24 الموسم المقبل.

شكل هبوط الأهلي إلى دوري يلو الدرجة الأولى السعودي الموسم الجاري أمرًا زاد من شعبية هذه المسابقة نظرًا للتاريخ الكبير الذي يتحلى به فريق مدينة جدة في المسابقة إلى جانب القاعدة الجماهيرية العملاقة التي يتسم بها.

دوري يلو أثبت هذا الموسم أنه بطولة على مستوى ممتاز للغاية تضم محترفين من أفضل المستويات ومن كل بقاع الأرض، لتثبت الكرة السعودية بالدليل القاطع أن لديها مسابقات رائعة، وكذلك مساحة كبيرة لتطور النجوم.

الكل يبحث عن كيفية عودة الأهلي إلى دوري روشن السعودي في الموسم المقبل 2023-24.. والأمر بسيط للغاية، ولكن نستعرض في السطور التالية نظام التأهل من دوري يلو إلى دوري روشن السعودي 2023-24.

كم عدد الفرق التي تصعد إلى دوري روشن من دوري يلو؟

بشكل استثنائي، ستصعد 4 فرق من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي إلى دوري روشن 2023-24، بعد أن كانت طيلة السنوات الماضية 3 فرق فقط.

لكن هذا يأتي مصداقًا لقرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة عدد أندية الدوري السعودي إلى 18 فريقًا بدلًا من 16 لزيادة عدد مباريات وتنافسية المسابقة في ضوء الإقبال الكبير عليها في السنوات الأخيرة واتساع قاعدة النجوم التي تشارك في المسابقة.

كم عدد الفرق التي تهبط إلى دوري يلو من دوري روشن؟

بشكل استثنائي أيضًا، سيهبط ناديان فقط من بين أندية دوري روشن السعودي إلى دوري يلو الموسم المقبل، وذلك كي يتم تفعيل قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، أي إن هبوط ناديين وصعود 4 سيجعل المسابقة تنتظم في 18 فريقًا، ثم يعود نظام الصعود والهبوط كما كان بصعود 3 فرق وهبوط 3 فرق.

ما هو نظام التأهل إلى دوري روشن السعودي 2023-23؟

يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في دوري يلو إلى دوري روشن السعودي 2022-23، ويتم فرز النتائج أولًا حسب رصيد النقاط، ثم يتم اللجوء إلى نقاط المواجهات المباشرة بين الطرفين حال تساوي النقاط العامة، ثم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة.

إن تساويا في كل ذلك يتم اللجوء إلى فارق الأهداف الإجمالي في كل مباريات الدوري، ثم إجمالي عدد الأهداف المسجلة، ثم اللعب النظيف والتي تذهب إلى الفريق صاحب العدد الأقل من البطاقات الملونة والإيقافات.

وكذلك يتم اعتماد هذا النظام في عملية الهبوط إلى الدرجة الأدنى سواء إلى دوري يلو من دوري روشن، أو إلى دوري الدرجة الثانية من دوري يلو، مع أخذ فارق بسيط في الاعتبار، وهو أن دوري يلو سيهبط منه 3 أندية هذا الموسم أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة، بينما سيهبط ناديان فقط من دوري روشن 2022-23 كما ذكرنا في الأسطر السابقة.