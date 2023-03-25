ما هو نشيد ريال مدريد؟ وما معاني كلماته؟

ما هي قصة نشيد ريال مدريد وما معاني كلماته باللغة العربية؟

دائمًا ما يكون نشيد ريال مدريد مرتبطًا بالأذهان بـ"الليالي الساحرة" في دوري أبطال أوروبا، كيف لا وهو الفريق المتمرس صاحب الخبرة في تلك البطولة؟.

"مدريد.. مدريد.. مدريد" هذا اللحن الذي نسمعه كثيرًا في ملعب سانتياجو برنابيو، يمثل واحدًا من الأصداء المعروفة في الكرة الأوروبية والعالمية.

ولكن لهذا النشيد بعض التفاصيل سواء على مستوى الكلمات أو القصة مما نحتاج لشرحه.

في السطور التالية نستعرض لكم ما هو نشيد ريال مدريد وما هي معاني كلماته وقصة تأليفه؟.

ما هي قصة نشيد ريال مدريد؟

نشيد ريال مدريد حديث مقارنة بنظيره في برشلونة، فبينما كان نشيد برشلونة قد تم إطلاقه في 1975، يعود نشيد ريال مدريد إلى عام 2014 وتحديدًا بعد الفوز للمرة العاشرة بدوري أبطال أوروبا ولذلك يطلق عليه عبر الموقع الرسمي لريال مدريد "نشيد الكأس العاشرة".

ما لا يعرفه الكثيرون أيضًا أن النشيد له خلفية عربية نابعة من تأليفه، فكيف ذلك؟.

Hala Madrid y nada mas (تقدم مدريد ولا شيء غير ذلك )هو نشيد لريال مدريد من تأليف الفنان والمنتج المغربي ريد ون، كتبه الصحفي مانويل جابوا.

تم إصداره في عام 2014، وهي أغنية احتفالية بمناسبة فوز الملكي بدوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة.

قال ريد ون في عام 2014: "إنها أغنية ريال مدريد الجديدة، لا أريد أن تكون ترنيمة، أريدها أن تكون أغنية يمكن للعالم كله أن يغنيها".

وأضاف: "لدينا أغنية للعاشرة وهي مدهشة، لقد احتجنا إلى أغنية سهلة يمكن للناس أن يغنوها بسرعة لدعم الفريق وهذا ما فعلناه".

شمل تسجيل الأغنية نجوم للميرينجي، أمثال كريستيانو رونالدو وغاريث بيل ومارسيلو، وجميعهم يظهرون في الفيديو الموسيقي الرسمي لها.

ما هي كلمات نشيد ريال مدريد؟

التاريخ الذي صنعته

التاريخ الذي ستصنعه!

لأنه لا يمكن لأحد أن يقاوم

استعدادك للفوز!

النجوم يخرجون الآن!

بلدي تشامارتن القديم ...

من بعيد ومن قريب

أنت تجمعنا جميعًا هنا!

أرتدي قميصك

بجوار قلبي!

الأيام التي تلعبها

هل كل ما انا عليه!

السهم نفذ!

السهم نفذ!

مدريد يهاجم!

أنا كفاح! أنا الجمال!

صرخة تعلمتها:

مدريد! مدريد! مدريد!

هلا مدريد!

ولا شيء أكثر!

ولا شيء أكثر!

هلا مدريد!