من يواجه النصر في دور 16 من دوري أبطال آسيا 2021؟

بعد تأهل النصر السعودي لثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2021، تعرف على النادي الذي سيواجه العالمي في دور الـ16 من دوري الأبطال هذا العام؟

بعد مواجهاتٍ شرسة في دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، نجح النصر أخيرًا في التأهل للدور الثاني كمتصدر عن مجموعته القوية التي ضمت كلٍ من السد والوحدات وفولاد الإيراني.

تغير نظام بطولة دوري الأبطال هذا العام، فبعد أن كان يتأهل عن كل مجموعة المتصدر والوصيف، أصبح المتأهلون المباشرون للدور الثاني هم المتصدرون فقط، ويلحق بهم أفضل 3 فرق حققت المركز الثاني في مجموعاتها.

السبب في هذا التغير، هو زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا 2021، حيث أصبح 40 فريقًا تقسم على 10 مجموعات بعد أن كان العدد هو 32 فريقًا فقط وتقسم على 8 مجموعات.

ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

وبعد تأهل النصر لدور 16 في دوري أبطال آسيا 2021، تعرف على الفريق الذي سيواجه العالمي في الآسيوية هذا العام.

من يواجه النصر في دور 16 من دوري أبطال آسيا 2021؟

بحسب نظام البطولة، فإن متصدر المجموعة الرابعة يواجه وصيف المجموعة الثانية في حال تأهله، وهو ما حدد ماهية الفريق الذي سيواجه العالمي في ثمن النهائي.

سيواجه النصر في دور 16 من دوري أبطال آسيا 2021 نادي تراكتور الإيراني، والذي نجح في التأهل كأحد أفضل الوصفاء بعد أن جمع 10 نقاط، والفارق بينه وبين الشارقة الذي حصد المركز الأول كان نقطة واحدة فقط.

من هو نادي تراكتور الإيراني؟

تأسس نادي تراكتور في عام 1970، وذلك عن طريق الشركة الإيرانية التي تحمل نفس الاسم، وفي عام 2018 انتقلت ملكيته إلى رجل الأعمال محمد رضا زانوسي.

لم يسبق لتراكتور الفوز بالدوري الإيراني من قبل، لكنه حصل على المركز الثاني في 3 مناسبات من قبل، أما البطولات التي حققها الفريق فهي كأس هازفي، ودوري الدرجة الثانية الإيراني، وكأس السوبر الشرق آذربيجاني ودوري تبريز.

ما هو تاريخ نادي تراكتور في دوري أبطال آسيا؟

المشاركة الحالية لنادي تراكتور هي السادسة له في دوري أبطال آسيا، وكان آخر ظهور له في البطولة في عام 2018.

في مشاركاته الخمس الماضية، خرج تراكتور من دور المجموعات في 4 مناسبات، وتأهل لدور 16 في مناسبة واحدة فقط، وستكون مواجهته ضد النصر هي الثانية في تاريخه في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا.

أين تقام مباراة النصر في دور 16 من دوري أبطال آسيا 2021؟

بحسب نظام دوري أبطال آسيا 2021، سيخوض متصدر كل مجموعة في ملعبه، إلا في حالة واحدة، هي أن يكون الفريقان المتواجهان متصدران لمجموعتيهما.

تأهل النصر كمتصدر لمجموعته فيما حل تراكتور كوصيف، وهو ما يشير إلى أن المباراة ستقام في ملعب العالمي ستاد جامعة الملك سعود بالرياض.

متى مباراة النصر في دور 16 لدوري أبطال آسيا 2021؟

لم يتحدد موعد مباراة النصر ضد تراكتور في دور 16 من دوري أبطال آسيا بشكلٍ نهائي حتى الآن، لكن الموعد المبدأي هو أحد يومي 13 و14 سبتمبر 2021.