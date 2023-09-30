ما هو موقف ميسي وكريستيانو؟ رونالدو الظاهرة يختار التشكيل الأفضل في التاريخ!

التشكيلة الأفضل في التاريخ من وجهة نظر الظاهرة رونالدو....

اختار الأسطورة البرازيلية، رونالدو نجم ريال مدريد وميلان السابق، التشكيلة الأفضل في التاريخ من وجهة نظره، والتي ضمت العديد من الأسماء القوية.

واختار الظاهرة رونالدو، أن يلعب بتشكيل مكون من أربعة مدافعين، أمامهم لاعبي وسط، ثم جناحين، وصانع ألعاب، ومهاجم صريح واحد.

الخط الدفاعي في تشكيل رونالدو المثالية، سيتكون من الأسطورة الإيطالية بوفون في حراسة المرمى، ثم رباعي دفاعي، مكون من كافو في مركز الظهير الأيمن، وفي قلبي الدفاع سيكون الألماني فرانتس بكنباور، وبجواره الإيطالي باولو مالديني، بينما يشغل روبيرتو كارلوس مركز الظهير الأيسر.

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وفي خط الوسط، سيعتمد رونالدو الظاهرة، على ثنائي محور، وهما الأسطورة البرازيلية زيكو، وبجواره دييجو أرماندو مارادونا، واحد من أفضل اللاعبين الذين لمسوا كرة القدم عبر التاريخ.

واعتمد النجم البرازيلي، في هجومه على قوة ضاربة، سيقودها البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مركز الجناح الأيمن، والجناح الأيسر رونالدينو.

وفي مركز المهاجم سيتواجد الظاهرة رونالدو، وخلفه الجوهرة السوداء بيليه.