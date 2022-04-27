تترقب جماهير كرة القدم السعودية عودة منافسات موسم 2021-22 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فترة طويلة من التوقف.

منافسات الدوري السعودي توقفت من 19 مارس 2022، بنهاية مباريات الجولة 25 من المسابقة.

فترة التوقف التي امتدت قرابة شهر ونصف حتى الآن، جاءت بسبب مشاركة الأندية السعودية، الهلال والشباب والفيصلي والتعاون، في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

ومع نهاية منافسات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2022، تستعد الأندية للعودة من جديد واستكمال ما تبقى من منافسات الدوري السعودي.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد عودة منافسات الدوري السعودي 2021-22؟

تعود عجلة الدوري السعودي للمحترفين إلى الدوران خلال عيد الفطر المبارك، وتحديدًا يوم الثلاثاء 3 مايو 2022.

ويعود الدوري السعودي بمباراة يحل فيها الهلال ضيفًا على الفيحاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 19 من المسابقة.

المباراة الموعد الملعب الفيحاء - الهلال الثلاثاء 3 مايو 2022،

19:10 السعودية، 18:10 مصر مدينة المجمعة الرياضية

ما هو موعد الجولة 26 من الدوري السعودي؟

فيما تنطلق الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين مباشرة بعد إجازة عيد الفطر، وتحديدًا يوم الخميس 5 مايو 2022.

المباراة الأولى في الجولة 26 من الدوري السعودي ستجمع بين التعاون والاتفاق، فيما يحل الأهلي في اليوم نفسه ضيفًا على الباطن.

المباراة الموعد الملعب التعاون - الاتفاق الخميس 5 مايو 2022،

19:20 السعودية، 18:20 مصر مدينة الملك عبد الله الرياضية الباطن - الأهلي الخميس 5 مايو 2022،

20:50 السعودية، 19:50 مصر نادي الباطن

ما هو موعد نهاية الدوري السعودي؟

من المقرر أن يختتم موسم الدوري السعودي للمحترفين بإقامة مباريات الجولة 30 لموسم 2021-22.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة 30 في توقيت واحد يوم الأحد 29 مايو 2022.