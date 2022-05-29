ما هو موعد بداية الدوري السعودي 2022-23؟

تعرف على موعد بداية الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2022-2023، ومن هم المتأهلون لدوري أبطال آسيا 2022 والصاعدون والهابطون؟

ترتفع أسهم الدوري السعودي وتزداد شعبيته مع كل نسخة جديدة، وذلك لما يتمتع به من منافسة شرسة وتواجد لاعبين من الطراز العالمي بين صفوف أنديته.

نسخة 2021-22، من البطولة شهدت صراعًا كبيرًا بين الاتحاد والهلال، في واحدة من أقوى نسخ دوري المحترفين، والذي امتد فيها الصراع إلى الجولات الأخيرة.

ومع نهاية الموسم المثير، تعرف على موعد بداية الدوري السعودي 2022-2023، وما هي الأندية التي ستشارك في دوري أبطال آسيا 2023، ومن هي الأندية التي هبطت والأندية التي صعدت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؟

متى بداية الدوري السعودي 2023؟

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه على تويتر في مارس 2022، أن بداية الموسم الجديد من الدوري السعودي ستكون في 11 أغسطس 2022.

لم يعلن الحساب الرسمي عن موعد نهاية الموسم، لكن من المتوقع أن ينتهي في موعده الطبيعي في مايو 2023.

ولكن بعد قرار الاتحاد السعودي، بتمديد الموسم الحالي لينتهي في 23 يونيو بدلًا من 29 مايو، أشارت التقارير الصحفية، إلى احتمالية تأجيل موعد بدء الموسم الجديد لمنح اللاعبين والأندية فرصة جيدة للاستشفاء والاستعداد جيدًا، لمدة أسبوعين.

البطولة البداية الدوري السعودي للمحترفين 2022-23 11 أغسطس 2022

ما هي الفرق المتأهلة لدوري أبطال آسيا 2023؟

بحسب نظام الدوري أبطال آسيا وتصنيف الدوري السعودي، تتأهل 4 فرق من المملكة، 3 منها عن طريق الدوري وفريق واحد عن طريق الكأس.

الثلاثي المتأهل لدوري أبطال آسيا 2023 عن طريق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هم الهلال والاتحاد والنصر، ولحق بهم الفيحاء صاحب المركز السابع بعد الفوز بكأس الملك على الهلال.

ما هي الفرق الهابطة من دوري المحترفين السعودي 2022؟

يهبط من الدوري السعودي للمحترفين 3 أندية، وهي التي تحقق المراكز الأخيرة في جدول الترتيب.

ثلاثي المؤخرة في الموسم الأخير في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هم الحزم، الباطن، الرائد.

ما هي الفرق الصاعدة للدوري السعودي للمحترفين 2023؟

تصعد 3 فرق من الدوري السعودي الدرجة الأولى إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والصاعدون هذا الموسم هم الخليج، العدالة، الوحدة.