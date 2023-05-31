ما هو ملعب مونتجويك؟ ومتى يعود برشلونة إلى كامب نو؟

كل ما تريد معرفته عن ملعب مونتجويك الذي ينتقل إليه برشلونة في موسم 2023-2024 ولماذا يغادر النادي الكتالوني ملعب كامب نو؟

يرتبط برشلونة تاريخيًا بملعبه الأهم والأشهر "كامب نو" الذي بات الآن تحت مسمى "سبوتيفاي كامب نو" كون علامة "سبوتيفاي" هي أحد أهم الرعاة للنادي الكتالوني.

عادة وعبر التاريخ لم ينفصل برشلونة عن ملعبه كامب نو إلا في بعض الأوقات البسيطة قياسًا إلى تاريخه الممتد، لكن حقبة جديدة مكونة من موسم واحد، ثم عودة جزئية، ثم عودة كلية في الموسم التالي، ستشهد غياب برشلونة عن ملعبه كامب نو.

سيخوض برشلونة مبارياته على ملعب "مونتجويك" الموجود في العاصمة الكتالونية أيضًا، والذي سيدخل دائرة ذكريات جماهير برشلونة التي لا تنسى الأحداث الهامة في تاريخ ناديها.

في السطور التالية نستعرض لكم أسباب انتقال برشلونة إلى ملعب "مونتجويك" في موسم 2023-2024، ومتى يعود إلى "كامب نو".. وما هو ملعب "مونتجويك"؟..

ما هو ملعب مونتجويك وأين يقع؟

تم افتتاح ملعب "مونتجويك" في عشرينيات القرن الماضي، ومر بعمليات تطوير في عام 1989 كي يتمكن من استضافة أولمبياد برشلونة 1992.

أطلق عليه هذا الاسم لأنه يقع على تل عالٍ اسمه "مونتجويك" في مدينة برشلونة، وله إطلالة ممتازة على ميناء المدينة الكتالونية.

ويستطيع ملعب "مونتجويك" أن يستوعب 60 ألف متفرج، ويعد خامس أكبر ملاعب إسبانيا من حيث السعة الجماهيرية، والثاني داخل إقليم كتالونيا.

وعلى ملعب "مونتجويك" استضاف نادي إسبانيول العديد من الفرق، حين لعب عليه لمدة 12 عامًا، بالتحديد بين عامي 1997 و2009.

لماذا يغادر برشلونة ملعب كامب نو في موسم 2023-2024؟

يمر ملعب برشلونة "سبوتيفاي كامب نو" بعملية إعادة تجديد، يسعى من خلالها إلى توسيع الملعب كي يصبح جاهزًا لاستيعاب 110 آلاف متفرج انطلاقًا من 99 ألف متفرج يستطيع الملعب استيعابهم في مباريات الفريق الكتالوني في الوقت الراهن.

لن يشتمل التطوير المدرجات فحسب، بل إن المشروع يشمل تطوير المتحف والمتاجر وافتتاح جناح للرياضات الأخرى بالنادي.

متى يعود برشلونة إلى كامب نو؟

من المنتظر أن يعود برشلونة إلى ملعبه التاريخي "كامب نو" في موسم 2024-2025، ولكن بنصف السعة في المدرجات كي تكتمل عمليات التطوير تمامًا كما حدث في ملعب سانتياجو برنابيو أثناء تطويره.

لكن برشلونة سيعود إلى "كامب نو" بشكل نهائي وبالسعة الكاملة في موسم 2025-2026، الذي سيشهد انتهاء جميع أعمال التطوير في الملعب التاريخي.