ما هو مقترح دوري أبطال أوروبا 2027؟ وهل يكون بديل السوبر ليج؟

كل ما تريد معرفته عن النظام المقترح لبطولة دوري أبطال أوروبا، والذي من العمل به بداية من 2027، وما الذي سيتغير في البطولة..

تعد بطولة دوري أبطال أوروبا هي قمة الهرم الكروي فيما يخص مسابقات الأندية في القارة العجوز، ونظامها المعمول به منذ موسم 1992-1993 جعلها واحدة من أهم وأكثر المسابقات شعبية على مستوى العالم أجمع.

لكن ذلك النظام سيتغير بداية من موسم 2024-2025، حيث ستكون النسخة الحالية، والتي تحمل الرقم التاسعة والستين في تاريخ البطولة هي الأخيرة بالنظام القديم.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يؤكد أن هناك سببًا يجعل المنافسات في القارة تحظى بالنجاح والشعبية في جميع أرجاء العالم، وهو أنها لا تتوقف أبدًأ عن التطور، وتحديدًا منذ بداية دوري أبطال أوروبا في 1955، حيث تطورت البطولة أكثر من مرة منذ انطلاقها، لذلك هناك دراسة لاقتراح لتغيير نظام البطولة مرة أخرى بداية من موسم 2027-2028.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن إجراء تغييرات دائمة على دوري أبطال أوروبا يعد ضروريًا من أجل استمرار مواكبة التغييرات الأوسع في كرة القدم العالمية، وجذب جمهور أكبر لمتابعة البطولة.

ومع تغيير نظام البطولة بداية من موسم 2024-2025، يدرس "يويفا" متقرحًا لتغيير دوري أبطال أوروبا بداية من موسم 2027-2028.

وفي التقرير التالي من "GOAL.com" نتعرف على النظام المقترح لبطولة دوري أبطال أوروبا، والذي من الممكن العمل به بداية من موسم 2027-2028، والتغييرات المحتملة على البطولة.

ما هو النظام المقترح لدوري أبطال أوروبا 2027-2028؟

صحيفة "El Pais" الإسبانية أكدت أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يدرس بالتعاون مع رابطة الأندية الأوروبية فكرة تحسين بطولات الأندية في أوروبا، وعلى رأسها دوري الأبطال.

وحسب التقرير، فإن الفكرة التي يدرسها "يويفا" بالتعاون مع رابطة الأندية الأوروبية سيتم تقسيم بطولات الأندية في القارة العجوز إلى 3 بطولات دوري تضم كل واحدة منها 18 ناديًا.

البطولات ستكون بأسماء "الدوري الممتاز أو السوبر ليج، والدوري الأوروبي، ودوري الطموح".

النظام المقترح سيلعب فيه كل فريق 34 مباراة، وسيكون البطل هو متصدر السوبر ليج.

فيما سيهبط الفريقان الأخيران في السوبر ليج، على أن يصعد صاحبي المركزين الأول والثاني من الدوري الأوروبي.

كما ستهبط 4 أندية أصحاب المراكز الأخيرة من الدوري الأوروبي، ويصعد بدلًا منها الأندية أصحاب المراكز من الأول وحتى الرابع في دوري الطموح.

ما هي الأزمة التي تواجه هذا المقترح؟

الأزمة الحقيقية لهذا المقترح حسب الصحيفة الإسبانية هي أن خوض 34 مباراة أوروبية خلال موسم واحد سيجعل هناك حالة من الفوضى في تنظيم المباريات المحلية والقارية.

لأن ذلك يعني أن اللاعبين سيخوضون أكثر من 80 مباراة خلال الموسم، بالنظر إلى عدد مباريات في الدوريات المحلية، وعدد المباريات في مقترح البطولات الأوروبية، بالإضافة إلى عدد المباريات الدولية مع المنتخبات.

هل يكون هذا المقترح بديل السوبر ليج؟

النظام المقترح يشبه إلى حد بعيد بطولة السوبر ليج التي كان يدعو ريال مدريد الإسباني مع 11 ناديًا أوروبيًا إلى إطلاقها في 2021، قبل انهيار الخطة بسبب خوف الأندية المشاركة من تداعيات الانفصال عن مظلة "يويفا.

الأزمة التي واجهها "السوبر ليج" كانت تتمثل في أن البطولة تتكون من 12 عضوًا دائمًا بالإضافة إلى دعوة 4 أندية جديدة بشكل سنوي، دون وجود صعود وهبوط.

لكن مع المقترح المقدم من "يويفا" ورابطة الأندية الأوروبية، فإن الأمر يعد تحسينًا للفكرة التي طرحها ويتمسك فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بإطلاقها في المستقبل.